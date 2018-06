© afp

Zanter dem 11. Juni gehéiert d'Netz-Neutralitéit an den USA zu der Geschicht. Am Moment ännert nach net vill, et muss een nach e puer Méint waarden, fir d'Effekter vun dëser historescher Entscheedung ze spieren.

De Prinzip ass am wichtegsten: Bis elo huet d'Reegel gegollt, dass keen Ënnerscheed tëscht de verschiddene Contenuen, déi um Internet zirkuléieren, géif gemaach ginn. Sief et ee YouTube-Video oder e professionellt Bild. Dat ass elo net méi de Fall.

D'Netzbedreiwer kënne geschwënn Aboe proposéieren, déi et bis elo nach net gouf. E Basispräis fir unzefänken an duerno lauter Optiounen, déi extra kaschten, fir zum Beispill Videoen ze kucken oder aner Servicer ze benotzen, wéi Musek oder Online-Spiller. Fir déi amerikanesch Consommateuren ass et wierklech keng gutt Noriicht.

Am Dezember zejoert hat d'Federal Communications Commission (FCC) an den USA decidéiert, ee vun de wichtegste Prinzipie vum Internet ze läschen. Mat enger Wiel kruten d'Operateure méi Kraaft a virun allem méi Fräiheeten, fir aus der Tarifikatioun dat ze maachen, wat se fir gutt halen.

Wärend enger kuerzer Zäit gouf et eng Hoffnung, dass et net dozou komme géif, well de Senat deen eng demokratesch Majoritéit huet a géint de republikanesche Kongress ass, eng Wal organiséiert hat, déi géint dës Decisioun vun der FCC geriicht war. Leider war d'Zäit ze knapp ginn an d'Neutralitéit vum Netz an Amerika konnt net méi gerett ginn.

Verschidde Staaten hunn och mëttlerweil op hirem Niveau Reegele gestëmmt, et weess een awer bis elo net, wat se brénge wäerten, well d'FCC bundeswäit fir d'Kommunikatioune responsabel ass.

Och bäi eis an Europa gëtt dacks driwwer diskutéiert, de Prinzip vun der Netz-Neutralitéit a Fro ze stellen. Eis Regierunge sinn aktuell awer éischter fir d'Neutralitéit, wat awer net heescht dass et sech net mat der Zäit ännere kéint. Netzbedreiwer bréngen de Sujet ëmmer nees op den Dësch, well se der Meenung sinn, dass ee scho verschidde Servicer, déi vill Data a Bandbreet benotzen, méi deier misst verrechnen. Dat Ganzt am Numm vun der Qualitéit vum Service virun allem fir professionell Clienten.

Verschidde Firmaen a Portugal hätte sech schonn e Projet iwwerluecht, wou een zousätzlech all Mount 5 Euro bezuele misst, fir illimitéiert vu verschiddene soziale Reseaue profitéieren ze kënnen. Soss gëtt d'Vitess einfach staark reduzéiert. D'Offer gëtt einfach iwwerall reduzéiert a wie méi wëll, muss einfach méi bezuelen.