© afp

Zu Lëtzebuerg läit d'Moyenne vun der mobiller Consommatioun bäi ronn 3.5 Go (Gigabytes) de Mount, esou de leschte Bilan vum ILR. De Lëtzebuerger Verbrauch ass also just ënner der zentral-europäescher Moyenne, déi bäi 3.8 Go läit.

Dat kënnt aus dem leschte Mobilitéit-Rapport vun Ericsson, deen e Mëttwoch de Moie publizéiert gouf. Do fënnt een och eraus, dass Nordamerika eng staark Konkurrenz, mat 7.2 Go pro Mount a pro Smartphone, leescht.

© ericsson

Eng Tendenz, déi e permanente Wuesstem vum Verbrauch virgesäit : déi schwedesch Firma mengt, dass mir am Joer 2023 alleguer am Duerchschnëtt méi wéi 10 Go de Mount. Nordamerika ass nees ganz wäit vir mat 49 Go pro Smartphone an Europa misst et op 25 Go packen.

Mam 5G deen ënnerwee ass, mat Abonnementer déi ëmmer méi flexibel an abordabel solle sinn a mat enger Offer u Contenuen déi ëmmer méi Bandbreet braucht, ginn dës Zuele ganz einfach no uewe beaflosst. An et ass nëmmen den Ufank, wann ee bedenkt, dass Spiller ëmmer méi virtuell Realitéit asetzen, dass Tëlee ëmmer méi dacks online gekuckt gëtt oder dass d'Qualitéit vum visuelle Contenu ëmmer besser gëtt, mat Ultra HD zum Beispill.

© ericsson

Am Groussen a Ganze verbréngt de Mënsch méi Zäit um Handy wéi um Computer. Bis 2023, solle méi wéi 20% vum globale weltwäiten Trafic vun Donnéeën iwwer 5G-Reseauen iwwerdroe ginn. Dat ass 1,5 mol méi, wéi den aktuelle 4G/3G/2G Trafic, esou nach Ericsson a sengem Rapport.