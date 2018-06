Cebit: Lëtzebuerg ass gutt vertrueden (13.06.2018) Andréck vun der IT-Foire zu Hannover.

Et ass en neit Konzept, dat iwwer d'Presentatioun vun innovative Produiten erausgeet. Dës Editioun sinn et eng 2.800 Exposanten, dorënner och 22 Lëtzebuerger Entreprisen a Start-uppen.





CEBIT 2018 - Violetta Caldarelli



© Hauke-Christian Dittrich / dpa / AFP

© Violetta Caldarelli

Déi nei Cebit bitt nach méi Konferenzen a ganz vill Networking-Evenementer. Mat dobäi ass dëst Joer och erëm d'Chambre de Commerce. Ënnert den Aussteller: 16 Start-up-Entreprisen. D’Präsenz op dëser grousser internationaler Foire ass wichteg an dofir gouf och am Virfeld näischt dem Zoufall iwwerlooss, sou déi Responsabel vun den Affaires Européenes bei der Chambre de Commerce, d'Sabrina Sagramola. Virun allem Start-up-Entreprisë ginn extra geschoult, fir virun engem Fachpublikum zum Beispill kënnen opzetrieden.An d'Visibiliteit, déi d'Lëtzebuerger Entreprisë mat hirem Gemeinschaftsstand vun ëmmerhi 400m2 kruten, huet och schonn direkt hir Friichte gedroen. Sou och beim Alain Maveau, Gerant vun enger Start-up fir speziell Drone-Servicer. Hei géifen et souguer schonn Opträg an Afrika a bei der UNO ginn.Donieft waren awer och jonk Visiteuren aus dem Grand-Duché an den Halen ënnerwee, déi nach net, awer geschwënn an d'Beruffswelt wäerte kommen, alles Schülerinnen aus dem Fieldgen, déi hei am Kader vun der Regierungsinitiativ "Digital Luxembourg" op d'Cebit invitéiert goufen.Ob se wierklech op de Goût kommen a villäicht hir berufflech Zukunft an den neien Technologië gesi, bleift ofzewaarden. Aarbecht gëtt et genuch, zu Lëtzebuerg feelt et nämlech u Spezialisten a Spezialistinnen am ICT-Beräich.