© gluekit.com

© gluekit.com

Dësen Donneschdeg ass d'Futtballweltmeeschterschaft a Russland ugaangen: während engem Mount wäerten d'Spiller aus Equippe vun 32 Länner géinteneen untrieden, dëst an 12 Stadionen an 11 russesche Stied.E gudde Grond fir déi 20 Länner unzefeieren déi schonn dobäi waren, an och déi 12 Länner net ze vergiessen, déi fir d'éischte Kéier beim gréisste Futtballturnéier op der Welt matmaachen, wéi zum Beispill Island oder Panama.Dëst Joer wäerten dës "Doodles" vu Google d'Kultur an d'Talenter vun deenen 32 Natiounen zelebréieren. Dofir hu se all Kéiers ee lokale Kënschtler gefrot "wéi et a sengem Land ausgesäit".Dat éischt Bild gëtt een Teaser als visuell Mëschung proposéiert mat Stécker vun den 32 Wierker déi no a no publizéiert ginn.Respekt, Frëndlechkeet, Sport, gutt Stëmmung, 64 Matcher, vill Goaler an eng Finall déi de 15. Juli am Luzhniki Stadium zu Moskau gespillt gëtt. Bis dohinner kann ee sech also op exklusiv Biller vu Kënschtler freeën, déi hir Länner esou gutt wéi méiglech bildlech representéiere wäerten.Hei d'Lëscht mat den Artisten déi fir dës Aktioun erausgesicht goufen:

Argentina – Gaston Pacheco

Australia – Helen Li

Belgium – Sam Vanallemeersch

Brazil – Pedro Vergani

Colombia – Diego Cadena Bejarano

Costa Rica – Elizabeth Argüello

Croatia – Vedran Klemens

Denmark – Rune Fisker

Egypt – Shennawy

England – Celyn Brazier

France – Helene Leroux

Germany – Sua Balac

Iceland – Siggi Eggertsson

Iran – Rashin Kheiriyeh

Japan – Shinji Tsuchimochi

Mexico – Valeria Alvarez

Morocco – Annassi Mehdi

Nigeria – Yinfaowei Harrison and Ifesinachi Orjiekwe

Panama – Juan Tang Hon

Peru – Andrea Galecio

Poland – Świętosław "Slawek" Fedorczuk

Portugal – Tiago Galo

Russia – Arina Shabanova

Saudi Arabia – Otman Denye

Senegal – Reverse Pamplemus

Serbia – Bratislav Milenkovic

South Korea – Subin Yang

Spain – Andrés Lozano

Sweden – Linnea Sterte

Switzerland – Chragi Frei

Tunisia – Noha Habaibe