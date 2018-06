Eeler Leit, behënnert Persounen, Famillje mat Kanner, Studenten oder esouguer Leit ouni Führerschäin - de Public, deen hei erausgesicht gouf, ass zimlech breet gefächert.D'Autoe kann ee fir allméiglech Stréck benotzen: all Dag, fir op d'Aarbecht oder an d'Schoul ze fueren, heiansdo fir anzekafen oder fir bäi den Dokter, an de Restaurant ... De System gouf an all de Konditioune vum Liewe getest. Dagsiwwer awer och an der Nuecht.D'Firma Waymo konnt e puer Lektiounen aus dëser Erfarung léieren. Et ass u sech einfach, fir vun enger Plaz bäi déi aner ze fueren. Wou et méi schwéier gëtt, dat ass fir d'Passagéier bäi der richteger Plaz ze fannen a fir se esou no wéi méiglech un hir Destinatioun ze féieren.An engem Artikel ënnersträicht Waymo de Fait, dass "bäi den héijen Temperaturen am Arizona kee seng Akafstuten ze wäit droe wëll". Dofir muss de System esou genee wéi méiglech schaffe kënnen. "E Kommunikatiounssystem mat de Passagéier muss onbedéngt nach erfonnt ginn", esou Waymo. Vill praktesch Froe mussen eng Äntwert kréien, wéi zum Beispill "wéi kann ech meng Musek am Auto lafe loossen?" oder "ech hu mäi Brëll am Auto vergiess, wéi kann ech deen zréckkréien?".Eng lëschteg Optioun misst och nach agebaut ginn, an zwar eng Léisung fir Leit ze erwächen, déi wärend der Faart ageschlof sinn. Wa se bis ukomm sinn, musse se waakreg gemaach ginn - vum Auto.Dat sinn e puer Iddien, déi de System nach verbessere sollen, well de Feedback vun de Leit am grousse Ganzen extrem positiv war, wéi een och am zweeten offizielle Video gesi kann.

Et sinn natierlech nëmme begeeschtert Usere vum Service am Clip ze gesinn, déi nëmme Komplimenter fir den autonomen Auto hunn. Offiziell gouf och keen Incident am Kader vum "Early Rider"-Programm gemellt. Een Accident gouf et zu Chandler, mä den Auto war net am Autonom-Modus a virun allem war et och net seng Schold, esou Alphabet. Een aneren Auto ass him dra gerannt an d'Vitess wier ze héich gewiescht, fir de Schock ze evitéieren.Deen heiten Accident hätt also näischt mam déidlechen Tëschefall, wou een autonomen Auto vun Uber e Foussgänger iwwerrannt hat, ze dinn.Waymo huet nach ëmmer vir, de Verkaf vu sengem "Chauffeur"-Service am Hierscht am ganze Bundesstaat Arizona ze lancéieren.