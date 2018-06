© AFP

Den "iPal" ass ee vun den Erzéiungsroboteren, déi dës Woch op der Consumer Electronic Show (CES) zu Shanghai presentéiert gouf. An Asien ass dësen Event den absolute Rendezvous fir Technologie- an Innovatioun-Fans.



Mat 4 Rieder, fir sech ze beweegen ass den "iPal" esou grouss wéi e Kand vu 5 Joer, ass mat Äerm equipéiert, huet op der "Broscht" e groussen Touchscreen a seng Ae kënnen Gesiichter erkennen.



D'Iddi ass eben, dass dëse Roboter dem Kand säi Kolleg gëtt, esou Tingyu Huang, de Matgrënner vun AvatarMind Robot Technology, eng Start-up, déi viru 4 Joer zu Nankin am Oste vu China lancéiert gouf.



"Wann d'Kand de Roboter gesäit, gëtt en direkt als Frënd oder als anert Kand vun der Famill unerkannt", esou den Huang weider mat engem Verspriechen : vill méi entwéckelt Funktiounen wéi perséinlech Assistenten vun Amazon, Alibaba oder och nach Baidu.



E bësse wéi am Big-Brother-Stil kann de Roboter och den Elteren erméiglechen, mat hirem Kand vu méi wäit ze schwätzen. Eng Iwwerwaachung ass och duerch Sensoren méiglech, déi alles gesinn an héiere kënnen.



De Roboter kann een op Wonsch blo oder rosa bestellen. Fir chinesesch Elteren ass et net ëmmer einfach, op hir jonk Kanner permanent opzepassen an den "iPal" wier eng ganz intressant Léisung, fir se net direkt bäi den Grousselteren oder ze fréi an d'Crèche schécken ze mussen.



Hei gëtt eng reegelrecht Präsenz ugebueden, an een Encadrement, fir dass d'Kand sech net eleng fillt an a Sécherheet bleiwe kann. Dat gëtt mol vun der Firma versprach.



China ass e Land, wat extrem frou mat den neien Technologien ass, d'Leit si schonn un eng ganz Rëtsch automatiséiert Produite gewinnt. Ob een engem Roboter d'Verantwortung vu sengem eegene Kand iwwerloosse kann, geet awer nach e Schratt weider.