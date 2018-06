© public domain

Heiansdo kann et ganz schéi laang daueren, wann een an der Schlaang steet am beschtbekannte Park direkt nieft Paräis. Disneyland Paräis hat also viru Joren eng Léisung agefouert, fir d'Schlaang ze iwwerbrécken.Déi sougenannte "Fast Pass"-Tickete kann een awer normalerweis nëmmen eng Kéier fir all Persoun ausdrécken. Franséisch Medie schwätzen zanter e Sonndeg vun engem Hacker, deen eng Lück am Ticket-System fonnt huet.De Pirat, deen ënnert dem Numm "Artex" agéiert, huet erausfonnt, dass dës speziell Tickete mat enger Nummer generéiert ginn, déi ëmmer weidergeet: 001, 002, 003, dës Nummere ginn och a Form vun engem QR-Code ausgedréckt, déi eng technesch Folleg vun verschidden Zeechen weist, dorënner eben och d'Nummer vum Ticket.Den Hacker huet also op Basis vu sengem "richtegen" Ticket eng logesch Folleg vun dëse Codë produzéiert. Dat Ganzt ouni Problem mat sengem Smartphone.Esou eng Léisung ass natierlech illegal a soll net benotzt ginn. Déi aner Visiteure vum Park kéinten doduerch Problemer kréien, wa se ee richtegen Ticket hunn, deen déi selwecht Nummer huet.Den Hacker sot, hie wéilt net seng Iddi ausnotzen, fir Suen domadder ze maachen, mä fir de Park ze warnen, dass de System wäit vu perfekt ass.Responsabeler vun Disneyland Paräis hunn en Méindeg zouginn, dass hir informatesch Systemer net onfeelbar sinn a versécheren, dass permanent Prozeduren duerchgefouert ginn, fir se besser a méi sécher ze maachen.