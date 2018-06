© afp

Bei eise franséischen Nopere gëtt et vu September un en neit Drone-Reglement fir all Maschinn, déi méi wéi 800 Gramm schwéier ass.Da muss all Persoun, déi domadder fléie wëll, en Exame packen. Eng gratis online Formatioun gëtt fir all Pilot ugebueden, de Mindestalter ass op 14 Joer festgeluecht ginn.20 Froe ginn am Exame gestallt an et däerf een esou dacks wéi néideg matmaachen, bis dass een e gepackt huet. All Pilot huet 2 Méint Zäit, vun deem Dag un, wou déi spezifesch Säit lancéiert gëtt, fir seng Autorisatioun ze kréien.Et ginn am Moment nach keng technesch Verflichtunge wéi Immatrikulatioun, Luuchten- oder Toun-Signalement.Fir Profi-Pilote ginn et och Ännerungen a Frankräich, hei muss all Kandidat eng praktesch Formatioun suivéieren an en Zertifikat vun der DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) kréien.Bäi der DAC (Direction de l'Aviation Civile) wënscht ee sech, all Dron-Pilot géif seng Vollen (privat oder fir kommerziell Zwecker) offiziell aschreiwen an eng Demande eraschécken. Dat wier scho meeschtens de Fall bäi Profien, déi Dronen am Kader vun hirer Aarbecht benotzen.D'Responsabel vun der DAC schaffen un enger Reglementatioun fir Dronen, et wier awer schwéier, fir dat souwuel um nationale wéi och um internationale Plang ze koordinéieren. Bis elo gouf et keng gréisser Accidenter, an déi Dronen implizéiert waren, dofir géif een hoffen, dass all Persoun, déi mat esou enger Maschinn flitt, dat och mat gesondem Mënscheverstand mécht.De Formulaire, fir seng Demande un d'DAC ze schécken, fënnt een hei.

Hei zu Lëtzebuerg ginn et verschidden Zonen, wou Drone verbuede sinn, wéi zum Beispill am Beräich vum Fluchhafen. 5 Kilometer ronderëm de Findel duerf een net fléien. Restriktioune ginn et och do, wou een Heliporte fënnt: bei de Spideeler CHL, Zitha a Kierchbierg an der Stad, Chem zu Esch an CHdN zu Ettelbréck. Awer och zu Useldeng an Näertrech soll ee bei deenen zwee Aerodromen oppassen. An deenen Zone kann allkéiers eng Derogatioun ugefrot ginn.Et soll ee verschidde Reegele beim Drone-Fléien net vergiessen:- Et soll een net méi héich wéi 50 Meter fléien.- Et soll een net iwwer Leit, Déieren, Zuchstrecken oder Autobunne fléien.- Et soll ee keng Fotoen oder Filmer vu Leit maachen, ouni hir Erlaabnis.- De Pilot muss seng Dron ëmmer am A behale kënnen.- D'Dron muss direkt landen, soubal en Helikopter oder e Fliger an der Géigend ënnerwee ass.Soulaang d'Fléien op eng sécher Manéier gefouert gëtt, soll een natierlech weiderhi Spaass dobäi hunn. Dofir soll een de Site vun der DAC onbedéngt besichen a seng Demande eraschécken.