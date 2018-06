© afp

An engem Bréif hu sech d'Salariéen zu Wuert gemellt. D'Situatioun bäi der mexikanescher Grenz ass fir si ganz einfach net akzeptabel. Kanner, déi vun hiren Elteren zanter Abrëll getrennt ginn (déi Praxis huet den Trump jo antëscht gestoppt), Leit, déi ouni Grond verhaft an an de Prisong geschéckt ginn, dat geet hinne ze wäit.Als Reaktioun hunn d'Aarbechter vun Amazon eng intern Petitioun lancéiert. Et weess een allerdéngs net, wéi vill Leit do matgemaach hunn, an awer schéngt déi amerikanesch Press sech och dofir ze intresséieren.De Kär vum Problem wier "Palantir", eng Firma, déi fir den US Immigration and Customs Enforcement, also d'Police vun de Grenzen, schafft an Donnéeë sammelt, déi dofir d'Infrastruktur an d'Systemer vun der Amazon-Cloud benotzt.Esou gesi sinn d'Amazon-Mataarbechter un der Migrante-Juegd an un der Trennung vun de Familljen onfräiwëlleg bedeelegt.Et gëtt nach een anere Punkt, dee fir intern Opreegung suergt, an zwar "Rekognition", d'Software, déi Gesiichter automatesch erkenne kann an déi direkt vun AWS geliwwert gouf. Duerch eng intelligent Kameraiwwerwaachung kënne Leit an der Strooss oder dobaussen ouni Problem identifizéiert a lokaliséiert ginn.Dës Zesummenaarbecht gouf de leschte Mount vun der ACLU, der American Civil Liberties Union, déi zivilrechtlech aktiv ass, denoncéiert. Fir si ass et e fonkelneit Hëllefsmëttel an der staatlecher Iwwerwaachung. E Schratt no hanne fir déi individuell Fräiheet, déi scho ganz schro blesséiert ass, esou d'Salariéë weider.Fir sech ze stäerken, hunn d'Signatairë vum Bréif eng ganz kloer Referenz zu IBM an hirer Roll am Zweete Weltkrich gezunn. Deemools hate Maschinne vun der Firma et erméiglecht, verschidde Judden erëmzefannen."Mir wäerten net esou eng Situatioun eng zweete Kéier erlaben", esou d'Employéen, déi de Bréif ënnerschriwwen hunn.De Jeff Bezos, CEO vun Amazon, gëtt opgefuerdert, d'Zesummenaarbecht vun der Firma mat den Autoritéiten ze stoppen an och méi transparent a punkto Collaboratiounen ze sinn, fir genee ze wëssen, fir wien déi Servicer geduecht sinn.Seng Salariéë refuséieren, eng Plattform ze bauen, déi d'ICE ënnerstëtzt, a Léisungen ze programméieren, déi duerno d'Mënscherechter net respektéieren.Microsoft muss mat enger ähnlecher Aktioun vum Personal am Moment eens ginn, woubäi de CEO dat Ganzt méi liicht gesäit an d'Implikatioun vun der Firma minimiséiert.Leit, déi bäi Google schaffen, sinn e bësse méi glécklech ginn: E Kontrakt iwwer 19 Milliounen Dollar mam ICE gouf komplett fale gelooss. Eng Entscheedung, déi de Cheffen aus Silicon Valley kloer weist, dass se méi op den etheschen Aspekt vun hirer Aarbecht oppasse mussen ...