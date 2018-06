Konschtstécker beweege sech fräi an de verschidde Raim, se liewe vu Connectiounen a mat Bezéiunge mat de Leit, schwätze mat Stécker déi niewendrun ausgestallt sinn oder beaflosse sech esouguer géigesäiteg.Et soll een als Mënsch dëse Musée mat sengem ganze Kierper entdecken an erliewen. All d'Sënner ginn hei gefuerdert an et muss ee sech eng Zäitchen un d'Ambiance winnen ier ee wierklech vun den Installatioune profitéiere kann.10.000 Meter Carré, 520 Computeren a 470 Projektere bilden eng fonkelnei Welt, elauter Biller a Situatiounen, déi ee virdrun nach ni gesinn huet.

De mënschleche Kierper huet säin eegent Konzept vun der Zäit. Déi Maschinnen, déi dës nei Welten projezéieren, goufen op där Basis programméiert a kënnen also och mam Mënsch kommunizéieren.D'Visiteure kënne sech hei an der Welt vun der Konscht reegelrecht verléieren. Déi verschidde Situatiounen verännere sech mat der Präsenz vun de Leit a passe sech permanent deenen un. Och bei de Leit kann dat verschidden Transformatioune provozéieren.Wann d'Maschinn am Mëttelpunkt ass, kann de Mënsch sech komplett goe loossen. Hei geet et méi wäit wéi Interaktivitéit tëscht Mënsch a Maschinn, d'Createure schwätze vun engem Zesummeliewen.Hei entwéckelt sech eng nei, onsiichtbar Grenz tëscht dem Mënsch an der Welt. D'Ticketen fir an de Musée soll een am Viraus um offizielle Site kafen, all d'Infos fënnt een och do.