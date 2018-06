© University of Michigan

Elo si se nach méi wäit gaangen, an hunn een Chip gebaut, deen nach méi kleng ass, wéi dee vun IBM.Den Objet, deen d'lescht Woch virgestallt gouf, ass 0.3 Milimeter breet, wann een de Vergläich mat engem Räiskär mécht, gesäit et bal ridicule aus, esou d'Wieder vun de Fuerscher.D'Fro ass elo ob een dat wierklech een "Computer" nenne kann. Déi lescht Systemer, wéi och beim 2x2x4 Milimeter Michigan Micro Mote konnten d'Programmatioun an d'Donnéeën ouni extern Stroumversuergung gespäichert bleiwen.Wéi bei engem normale Computer sinn d'Programmer an d'Fichieren nach do wann d'Maschinn nees ugemaach gëtt. Dat ass awer net de Fall bäi den neien Micro-Apparater vun IBM an eben och elo vun der University of Michigan. Soubal kee Stroum méi do ass, gëtt alles verluer.Am klengen Apparat, fënnt ee RAM-Späicherplaz, Fotovoltaik awer och Prozesser an Senderen ouni Kabelen an Empfänger. Fir eng Radiosantenn ass dëse Modell wuel ze kleng, dofir ginn d'Donnéeë mat siichtbarer Luucht iwwerdroen. Eng Basis Statioun produzéiert Luucht net nëmme fir Energie an d'Programméieren awer och fir Donnéeën ze empfänken.U sech war dës Unitéit als präzisen Thermometer geduecht, den Apparat konvertéiert Temperaturen an Zäit-Intervallen, déi vun elektroneschen Pulsatiounen definéiert sinn. Esou kënnen dës mini kleng Objeten d'Temperatur vu ganz klenge Plaze moossen, wéi zum Beispill an Zellen, déi een am mënschleche Kierper fënnt.

D'Präzisioun geet bis zu 0.1 Grad Celsius. An der Onkologie gëtt esou ee System dréngend gebraucht, fir zum Beispill d'Temperatur an engem Tumor ze moossen, an esou eng méi däitlech Evaluatioun an der Kriibsfuerschung liwweren ze kënnen.



Am Ufank woussten d'Studenten net esou richteg, wat se mat esou engem klenge "Computer" maache kéinten, awer wéi d'Neiegkeet publizéiert gouf, hu sech ganz vill Spezialisten zu Wuert gemellt, fir vun dëser Technologie profitéieren ze kënnen.



An der Biochemie, awer och an der Fuerschung vu verschidde Krankheeten am A, Studie vu ganz klenge Schleeken oder och nach als Iwwerwaachung vun Ueleg-Containeren an d'Lëscht ass nach zimlech laang vun den Applikatiounen, wou de klengste Computer vun der Welt kéint agesat ginn.