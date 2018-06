© afp

Senger Meenung no missten tatsächlech 3 Modeller vum berühmte Smartphone am September virgestallt ginn. Een "besseren" iPhone X an een iPhone X Plus vu 6.5 Zoll missten déi deierst Produiten am Katalog sinn.Eng drëtt Alternativ misst dëst Joer bäikommen an zwar een "mëttlere" Produit, een iPhone, dee méi bëlleg wier, mam Design vum iPhone X, awer mat manner Funktiounen, wéi zum Beispill een LCD-Bildschierm vun 6.1 Zoll amplaz vun der OLED-Technologie, awer och nëmmen eng Kamera hannen amplaz 2.Déi méi bëlleg Variant misst nom Luxus-Apparat an d'Produktioun goen an awer sollen déi dräi Produiten gläichzäiteg erauskommen, net wéi lescht Joer, wéi den X 2 Méint méi spéit erauskoum, wéi den 8 oder den 8 Plus.Dem Analyst no misst de "bëllege" Modell (tëscht 600 an 700 Dollar) déi Leit begeeschteren, déi ee méi ale Smartphone endlech ersetze wëllen. Etlech Funktiounen vun de Luxus-Modeller missten awer och hei agebaut ginn, wéi d'Face ID-Kamera, esou Bloomberg an enger weiderer Analys.Am September dëst Joer misst een och fir déi éischte Kéier eng Ännerung beim Design vum Apple Watch erliewen. Hei sollen d'Ecrane méi grouss ginn, wéi déi aktuell 38 oder 42 Milimeter. D'Format vun der connectéierter Auer soll net änneren, dofir sollen d'Säite méi dënn ginn.Aner Rumeure wëlle wëssen, dass den neie Laptop MacBook Air och méi bëlleg gëtt, de Präis misst tëscht 799 an 899 Dollar leien, a fir Enn vun dësem Joer misst op de Maart kommen.