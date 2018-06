© THOMAS COEX / AFP

Zënter September 2016 läit d’Direktivpropose fir eng Reform vum Droit d'auteur vun der Europäescher Kommissioun vir. Et ass de Versuch, fir d’Reegelen an der Europäescher Unioun ze moderniséieren, an de Produzente vu Musek, Fotoen oder anerem digitale Material hiert Eegentum zoukommen ze loossen. Déi Lëtzebuerger Europadeputéiert Viviane Reding seet, si géif sech zënter 20 Joer scho mat dësem Dossier beschäftegen.





Reformen Copyright / Reportage Bill Wirtz



Et ass kloer, dass eng Säit vun der Debatt, tëscht Fräiheet fir ze uploaden an deenen déi den Droit d'auteur verdeedege wëllen, sech organiséiert huet: D’Campagne SaveYourInternet.eu setzt sech dofir an, dass de kontroversen Artikel 13 net am aktuellen Direktiveprojet festgehale gëtt. Dësen Artikel changéiert d’Aart a Weis wéi Contenuen op den Internet eropgeluede gëtt. Beispill YouTube: wann dir haut e Video op YouTube setzt, kuckt d’Plattform zwar grondsätzlech op net géint d’Droit d'auteur verstouss gouf, mee huet awer och grondsätzlech eng fräi Hand wat d’Contenu’en ugeet. Artikel 13 mécht et zu enger allgemenger Reegel, dass kee Material dat ënner Copyright fält, dierf gepost ginn.

D’Aktivisten, déi momentan d’Europadeputéiert mat Emaile bombardéiere, fir dass se de Projet net an d’Diskussiounsphas komme loossen, soen dass an der Praxis all Websäiten einfach dee meeschte Contenu blockéiere wäerten. Dat géif heeschen, dass YouTube villäicht Copyright respektéiert, mee dofir awer eidel wier. D’Viviane Reding mengt, dass dës Aktivisten an d'Ier gefouert gi wieren, an de Gréngen Europadeputéierte Josée Bové schreift an enger Email u seng Kollegen, dass d’Campagne géint den Artikel 13 vu groussen Entreprisë finanzéiert wier.

Eppes schéngt awer egal wéi ze stëmmen: Deen techneschen Deel vun der Ëmsetzung vun dëse Reegelen ass komplizéiert. D’Viviane Reding seet, dass wann d’Direktiv sech nach iwwer féier Joer zéie géing, da wéisste mir bis dohin och wéi mer se ëmsetzen.

D’nächst Woch decidéiert d’Plénière vum Europaparlament op den aktuelle Projet, mat Rapport an Amendementer, an d’Verhandlung geet mam Conseil an der Kommissioun, de sougenannten Trilog. D’Viviane Reding seet, si géif ënnerstëtzen, dass de Projet viru kéim. Den DP-Europadeputéierte Charles Goerens an den CSV-Europadeputéierte Georges Bach soe, si hätte sech nach net decidéiert. Den CSV-Europadeputéierte Frank Engel seet, hie géif dem Projet am Moment “skeptesch” géigeniwwer stoen.