© afp

Zanter 7 Joer huet Apple sengem Konkurrent Samsung virgeworf, den Design vum iPhone a vum iPad kopéiert ze hunn. D'Koreaner hu sech effektiv ganz staark vum iPhone 4S fir de Galaxy S2 an S3 inspiréiert, souwéi vum iPad fir d'Galaxy Tab Tabletten.2012 gouf Samsung zu enger Geldstrof vu 400 Milliounen Dollar veruerteelt, well se etlech Brevete mëssbraucht hunn. Duerno koum et zu enger ganzer Rëtsch Prozesser, déi souguer bis zum Supreme Court an den USA gefouert hunn.Am Mee gouf et eng weider Decisioun vun der Justiz, déi géint Samsung geriicht war. Kuerz drop hunn déi zwou Firme sech getraff, fir mateneen op eng friddlech Manéier ze schwätzen. Viru kuerzem gouf eng geheim Ofmaachung ënnerschriwwen. Am Prinzip ass de Konflikt tëscht den 2 Risen eriwwer.U sech geet et hei ëm déi rezent Geschicht vum mobillen Telefon. Virun 11 Joer gouf den alleréischte Smartphone vun Apple entwéckelt an direkt drop hunn d'Koreaner reagéiert wéi se matzen am industrielle Wuesstem waren. Et sollt alles ënnerholl ginn, fir alles esou gutt oder besser wéi d'Amerikaner ze maachen. Och wa verschidden Detailer ganz genee kopéiert goufen.Esou Prozesser an engem Geriicht-Krich bréngen de Marken Honnerte vu Milliounen, deene souwisou schonn extrem héich Zomme gehéieren, also spillt déi finanziell Säit net onbedéngt eng Roll. An awer, während där Zäit, geschitt net ganz vill.Et probéiert een dat ze beschützen wat ee schonn erfonnt huet, et huet een och gläichzäiteg Angscht dat ze kopéieren oder ze klauen wat d'Konkurrenz scho gebaut huet. Et gëtt also méi roueg an der Innovatioun, Samsung ass eng vun de Marken déi am Meeschte Breveten deponéiert huet.Déi friddlech Entscheedung kéint also e schlechten Afloss op déi technologesch Entwécklung an op d'Arrivée vun neien Iddien oder Designs hunn.