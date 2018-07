© Tumisu / public domain

5 Méint hu se gebraucht, fir eng Lück an der Verschlësselung vun de Biller ze flécken. Am Januar gouf nämlech e Problem entdeckt, e Lach an der Sécherheet, deen et erméiglecht hat, net nëmmen d'Biller vun de Leit awer och d'Swipes a Privatnoriichten ouni Problem ze kucken.D'Verbindung tëscht dem Smartphone an dem Serveur vun Tinder war nämlech net am HTTPS-Format verschlësselt, an Hacker haten Accès zu verschidde ganz privat Messagen, déi sech d'Leit op der Online-Dating-Plattform geschéckt hunn. Do goung et net nëmmen ëm Gedichter a Fotoe vun enger schéiner Landschaft.An engem Bréif un den amerikanesche Senateur vun Oregon Ron Wyden huet Match Group, d'Mammegesellschaft vun Tinder, behaapt, dass d'Fotoen, déi tëscht de Leit hire Smartphonen an hir Serveuren zirkuléieren endlech verschlësselt sinn. De Senateur hat am Februar verlaangt, dass d'Firma dëse Problem esou séier wéi méiglech léist, eréischt 4 Méint méi spéit ass d'Aarbecht endlech fäerdeg.Ass et, well d'Aufgab esou komplizéiert war, oder well et der Plattform zimlech egal war, wat mat de Biller vu senge Cliente geschitt?Hei mierkt een nees dass, esouguer bäi Appen, déi ganz enk mat der Privatsphär spillen, déi grouss technologesch Nimm op der ganzer Welt nach ëmmer Problemer hunn, fir eng seriö Approche zum Thema Dateschutz ze adoptéieren.