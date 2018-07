© geralt / public domain

E Méindeg huet Facebook iwwer dës Panne kommunikéiert - e Problem, dee ronn 800.000 Leit wärend e puer Deeg betraff huet. Vum 29. Mee bis de 5. Juni waren d'Haaptsäit selwer an d'Messenger-App betraff.De soziale Reseau huet och confirméiert, dass déi betraffe Leit mat enger spezieller Noriicht informéiert géife ginn. Dës Campagne soll dës ganz Woch organiséiert ginn.Eng Persoun, déi geblockt ass, kann normalerweis net gesinn, wat mat Kolleege gedeelt gëtt. Duerch dës Pann haten déi blockéiert User awer Accès zu Contenuen, déi mat engem méi breede Public gedeelt gouf, zum Beispill Fotoen, déi mat Frënn vu Frënn gedeelt goufen. Dat huet den Erin Egan, de Chef vum Schutz vun der Privatsphär, an engem Post um Facebook-Blog bestätegt:"Mir wëssen, dass et wichteg ass, eng Persoun blockéieren ze kënnen - a mir entschëllegen eis fir dës Pann."Am Vergläich mat den 2,4 Milliarde Leit, déi op Facebook ageschriwwe sinn, kéint ee behaapten, dass nëmmen e klengen Deel betraff war. An awer, fir déi Leit, déi dës Funktioun benotzen, well se Affer vu Mobbing op der Plattform waren, ass et scho beängschtegend.Bäi 83% vun de betraffe Leit krut "eng blockéiert Persoun nees temporären Accès zu verschidden Elementer", heescht et vu Facebook.Leschte Freiden hat de soziale Reseau nees 110 Appen oder Säite vu sengem System gestrach, well se ze vill perséinlech Donnéeë vun de Leit gesammelt haten. Facebook huet zanter dem Skandal vu Cambridge Analytica eng grouss Botz lancéiert, déi Firmen oder Gruppe verbidden, déi iwwer Appen d'Privatsphär vun de Useren net respektéieren.