An den USA huet de musikalesche Streaming-Service vun Apple den historesche Leader iwwerholl. Am Moment ass hir Avance nach limitéiert an awer soll et bis Chrëschtdag däitlech eropgoen, esou eng Informatioun vun engem wichtege Label bei Digital Music News.Aktuell hätten also déi zwee verschidde Servicer allebéid méi wéi 20 Milliounen Abonnenten, mat engem ganz liichte Virsprong fir Apple. Hei wier de Wuesstem méi héich am Verglach mat der europäescher Offer. Am Februar hat de Wall Street Journal vu 5% fir Apple Music géint nëmmen 2% fir Spotify um amerikanesche Marché geschwat.Eng Tendenz, déi an de leschte Méint kloer bestätegt gouf, obwuel Spotify de Weltleader bleift mat 70 Milliounen Abonnenten an 160 Millioune User, wann een déi Leit matrechent, déi hir gratis Offer benotzen. Apple Music kann een nëmme mat engem Abo benotzen a zielt scho ronn 45 Millioune Leit op der ganzer Welt zu senge Clienten.Den Engagement vun de Leit schéngt och méi staark bei Apple ze sinn, wéi bei Spotify. Hei gëtt méi Musek consomméiert. Wann een zum Beispill "Scorpion", de leschten Album vum Drake hëlt, deen den éischten Dag bei Spotify 132 Millioune mol gelauschtert ginn ass, géint 170 Milliounen mol bei Apple, wou awer manner Leit abonnéiert sinn.De Kanadier huet och an engems de Rekord vum Post Malone gebrach, dee mat sengem leschten Album "Beerbongs & Bentleys" 79 Millioune Klicken déi éischt 24 Stonnen gesammelt hat. Hei gouf et e klenge Skandal bei Spotify, well de Service ganz vill Pub fir "Scorpion" sollt gemaach hunn an dat souguer bei Leit, déi hiren Abo bezuelt hunn an net onbedéngt Loscht op lästeg Publicitéit beim Lauschteren hunn.