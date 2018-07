Et si Fuerscher an der Robotik vum Massachusetts Institute of Technology (MIT) déi d'Cheetah perfektionéiere wollten andeems d'Siicht ewechgeholl gouf.Et schéngt iwwerraschend als Optioun an awer huet dës Entscheedung bis elo ganz positiv Resultater, wéi een dat am Video gesi kann, dee virun e puer Deeg publizéiert gouf. Den "Hond" kënnt ouni Problem virun, esouguer wann Elementer a sengem Wee stinn : e Pult, eng Trap oder esouguer wann drop geschloe gëtt bleift déi intelligent Maschinn am Gläichgewiicht.Dës nei Method baséiert op 2 neien Algorithmen, een dovunner kommandéiert d'Beweegunge vun de Patten: entweder an der Loft oder um Buedem. Déi 2 wichteg Positiounen, déi wichteg sinn, fir ze wëssen, wéi vill Kraaft an all Patt muss ausgeüübt ginn. Den zweeten Algorithmus ass eben zoustänneg fir dës Kraaft ze reegelen, bei all Patt, an all Situatioun a fir all Beweegung.Eng Kamera riskéiert hei d'Decisioun ze stéieren, aus deem Grond hunn d'Fuerscher decidéiert, e "blanne" System hei ze benotzen. Hei gi just d'Sensore benotzt, déi de Buedem upaken an all d'Elementer live rechnen, fir virun ze kommen. Eng Visioun kéint de Roboter duercherneebréngen, wann en zum Beispill op eppes trëppele géif, wat d'Kamera net gesinn hätt.Een aneren Hond-Roboter ass am Gaang stänneg besser ze ginn, d'Firma Boston Dynamics konnt schonn eng ganz kritesch Situatioun virun enger zouener Dir léisen. Méi Detailer an eisem Artikel