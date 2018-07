© QuinceMedia / public domain

© NBER

Fir déi Experte wier den iPhone also ee vun de beschten Indicateure fir erauszefannen, ob eng Persoun räich ass oder net. Mat enger Genauegkeet vu bal 70%.Räich ze sinn ass och eng Fro vu Stil. Den Ekonomiste vun der University of Chicago no wier d'Behuele vun de Leit eng immens wichteg Hëllef, fir hire sozialen Niveau erauszefannen. Dës Etüd, déi vum Business Insider ëffentlech gemaach gouf, weist déi verschidden Tatsaachen, déi mat engem gudde Salaire zesummenhänken, wéi zum Beispill wann ee sech Markeproduite leeschte kann.6.394 Persoune sinn an deem Kontext gefrot ginn. Et goufen nëmmen déi extern Zeeche vu Räichtum an Aarmut analyséiert, ouni Bescheed ze soen, mat wéi vill Dollar pro Mount eng Fra oder ee Mann als "räich" kéint bezeechent ginn.Déi Leit sinn individuell zweemol fir e perséinlechen Interview vu Mediamark Research Intelligence geruff ginn. Duerch een Algorithmus konnten d'Differenzen tëscht deene verschiddene soziale Gruppe studéiert ginn an d'Fuerscher sinn zur Konklusioun komm, dass d'USA net am Gaang wieren, sech méi mat der Zäit ze splécken.Am grousse Ganze geet et hei éischter ëm d'Kapassitéit, an der ieweschter Sphär vu senger sozialer Kategorie liewen ze kënnen, wéi e gewësse Salaire ze verdéngen. 2016 war de Fait, een iPhone ze besëtzen, dat gréissten Zeeche fir eng gesond finanziell Situatioun. An 69,1% vun de Fäll war een iPhone-Besëtzer "räich". Den Taux louch bäi 59,5% bei Leit, déi een Android-Smartphone haten.Dat selwecht gëllt mat dem Apple-Tablett: E Proprietär vun engem iPad wier an der ieweschter Kategorie vun der Gesellschaft mat enger Probabilitéit vun 66,9%.Am Verglach war eng bestëmmte Mark vun Dijon-Moschter am Joer 1992 dat Zeechen, wat Räichtum am meeschte beweise konnt. 2004 war et Botter. E Produit, deen allkéiers dobäi war, ass d'Sojaszooss vun der Mark "Kikkoman", déi anscheinend zanter ëmmer e ganz gudden Indicateur vu Räichtum ass.All dës Zeeche vu Räichtum oder Aarmut soll een natierlech mat Virsiicht upaken. Apple verkeeft all Joers tatsächlech Milliounen iPhonen, an awer soll een net vergiessen, dass net all Mënsch de leschte Modell fir méi wéi 1.000 Euro keeft an dass vill Leit hire Smartphone vun der Firma, duerch en Abo oder als Occasioun kruten. Dat si lauter Faktoren, déi d'Rechnung däitlech erofsetzen.