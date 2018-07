© afp

Et geet an dëser Affär ëm industriell a geheim Fichiere vun engem autonomen Auto, déi méiglecherweis e puer Deeg virum Depart vum Beschëllegte geklaut goufen. Hien hat gekënnegt, fir bei enger chinesescher Start-up unzefänken.De Xiaolang Zhang, deen am Moment an Untersuchungshaft setzt, riskéiert bis zu 10 Joer Prisong an 250.000 Dollar (ronn 213.000 Euro) Geldstrof, esou eng Kopie vun der Plainte vum FBI, déi e Méindeg den 9. Juli ofgi gouf.De Mann hat am Dezember 2015 bei Apple ugefaangen an huet direkt an enger Ekipp geschafft, déi Hard- a Software fir autonom Gefierer entwéckele sollt. E Projet, deen der Plainte no streng geheim bleiwe sollt. Den Ingenieur hat am Abrëll Congé parental ugefrot a war mat senger Famill a China gereest.Wéi en nees an den USA war, huet e senger Direktioun matgedeelt, dass hie kënnege géif, fir zréck a China bei seng Mamm ze goen. Déi Fra wier krank a bréicht d'Hëllef vu sengem Bouf, fir ze liewen.De Feeler bei senger Kënnegung war, dass hien och ugedeit huet, bei eng chinesesch Start-up schaffen ze goen, déi am nämmlechte Beräich vun autonomen Autoen aktiv ass. De Chef huet dat verdächteg fonnt an huet eng speziell Sécherheetsekipp vun Apple geruff an d'Material, wat a sengem Besëtz war, zréckgeholl an analyséiert.Dës Experten hu festgestallt, dass dem Zhang seng Aktivitéit um Reseau vun der Firma zum Schluss vu sengem Congé parental extrem an d'Luucht gaangen ass. Méi spéit huet hien och zouginn, verschidde Fichiere vun Apple op senger Fra hire Computer transferéiert ze hunn, dat huet den FBI bestätegt.Den Zhang war ënnerwee a China mat engem Last-Minute-Ticket, wéi hie vun FBI-Agenten zu San Jose um Fluchhafe festgeholl gouf.