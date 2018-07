© afp

Enn 2012 war e 15 Joer alt Meedche vun enger U-Bahn zu Berlin iwwerrannt ginn. Ob et Selbstmord war oder just een Accident, bleift bis elo onkloer. D'Eltere vum Kand hate gehofft, duerch Messagen, déi d'Meedchen op Facebook geschriwwen hat, eng Äntwert ze kréien.Bis elo war dat awer onméiglech, well de soziale Reseau e Kont nom Dout vun der Persoun entweder komplett späert oder an den "Undenken"-Modus schalt. D'Donnéeë vum Kont bleiwen zwar bestoen, awer den Accès gëtt, esouguer mat Passwuert, blockéiert.En Donneschdeg ass d'Uerteel iwwer déi "digital Ierfschaft" vum ieweschten däitsche Geriichtshaff zu Karlsruhe gefall: d'Eltere kruten an dësem Fall Recht. Eng Affär déi 5 Joer virun der Justiz gedauert huet.Theoretesch ass elo de Contenu vun all Mënsch, deen aktiv op engem soziale Reseau ass, Deel vu senger Ierfschaft a misst u sech un d'Ierwe weidergeleet ginn. Dat ass déi kleng Revolutioun, déi d'Uerteel vu Karlsruhe ausgeléist huet.Facebook an déi aner GAFA-Memberen (Google, Apple, Amazon) hu bis elo ëmmer refuséiert, deen ëmstriddenen Accès ze ginn, well se behaapten, dass d'Privatsphär vun anere Persounen doduercher a Gefor wier.Dës Affär stellt eng intressant Entwécklung am Kampf ëm de Schutz vun der Privatsphär um Internet. De Kampf wäert laang net eriwwer sinn, well Facebook an aner Firmen, déi mam private Liewe vun de Leit a Verbindung sinn, net esou séier wëlles hunn, perséinlech Donnéeë vun hiren Utilisateuren esou hier ze ginn.D'Uerteel an Däitschland ass eréischt no engem Kampf vu 5 Joer tëscht den Elteren an der Justiz gefall, et gëtt intressant ze gesinn wéi d'GAFA-Memberen elo reagéiere wäerten.