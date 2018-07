© terimakasih0 / public domain

De Jean-Claude Juncker, President vun der Europäescher Kommissioun, huet am Ufank vun der Aktioun "Wifi4EU" bestätegt, dass den Ausbau vum Netz fir all Mënsch soll zougänglech sinn. Wou eng Persoun wunnt oder wéi vill déi verdéngt, däerf keng Roll spillen. Den Accès muss fir jiddereen do sinn. Dofir huet d'Kommissioun dëse Projet lancéiert, fir déi wichtegst ëffentlech Plazen an der ganzer EU mat gratis Wifi ze equipéieren.Fir dobäi ze sinn, konnt sech all Gemeng iwwer e spezielle Site aschreiwen. D'Campagne, fir d'Responsabel an déi verschidden Autoritéiten ze sensibiliséieren, war iwwerall an Europa e groussen Erfolleg. D'Marketing-Ekipp huet eng exzellent Aarbecht geleescht.Bis de 15. Juni sollten d'Kandidaturen agereecht sinn. Duerno géifen d'Gemengen nom Prinzip "éischten do, éischten zerwéiert" ausgeloust ginn. All Land géif op d'mannst 15 Schecke vun allkéiers 15.000 Euro kréien. D'Gemenge kënnen déi Bonge benotzen, fir Material, Technik oder Maintenance vun engem héichwäertege Wifi-Reseau.Ob an engem Park, op enger Plaz, an engem Veräinshaus oder op der Gemeng selwer, déi Plazen, wou dat ëffentlecht Liewen am stäerksten ass, solle bis 2020 alleguer mat gratis Wifi equipéiert sinn.Esou e grousse Programm vun der EU-Kommissioun soll natierlech fair iwwer d'Bühn goen, fir sécher ze sinn, dass all Participant déi nämmlecht Chancen huet. Déi Responsabel vun der Campagne hunn awer missen den éischten Opruff wéinst enger informatescher Pann ofsoen.Bis de 15. Juni Mëtternuecht sollten all d'Demanden agereecht sinn, de Countdown sollt mat der Bréisseler Auerzäit synchroniséiert sinn, fir jiddereen. Ma dogéint huet d'Auerzäit vum jeeweilege Computer, dee benotzt gouf, fir sech anzeschreiwen, gegollt.Dat heescht, verschidde Gemengen hate méi Zäit wéi anerer, fir sech anzeschreiwen. E Feeler, deen d'Kommissioun direkt zouginn huet. Dofir gouf déi éischt Phas vun #Wifi4EU komplett fale gelooss.Eng nei Chance gëtt et dann am Hierscht 2018, wann d'IT-Ekippen de Problem behuewen hunn. E genauen Datum gouf bis elo nach net matgedeelt. Bis 2020 soll awer all wichteg ëffentlech Plaz an Europa mat "free wifi" equipéiert sinn, de Countdown leeft.

Ganz vill Gemengen an der EU hunn awer net op dës Aktioun gewaart a proposéieren elo schonn dëse gratis Service op verschidde Plazen.