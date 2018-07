© ThePixelman / public domain

D'Autoritéiten hunn an engem Communiqué, deen e Freideg publizéiert gouf, den Incident als "schlëmm" bezeechent. Eng Kollisioun wier an deem Fall ganz probabel gewiescht.D'DGAC, Direction générale de l'aviation civile a Frankräich, huet vun engem "wichtegen Evenement" geschwat, allerdéngs ouni grouss Gefor fir d'Sécherheet.D'Warnung koum vum Equipage vun engem kanadesche Fliger, dee gesot huet, dass si "e Fliger grad getraff haten, dee ronn manner wéi 4 Kilometer wäit ewech vun hinne war an dass si dat net normal fonnt hunn". Et kléngt vläicht no vill, mä wann ee mat méi wéi 800 Kilometer an der Stonn ënnerwee ass, sinn dat e puer Sekonnen.Fir d'Gewerkschaft, hätt et bal zu enger Kollisioun wärend dem Fluch kéinte kommen.An der Nuecht tëscht dem 25. an dem 26. Juni krut de System, fir Flich ze traitéieren, e wichtegen Update, deen zu verschidde Problemer gefouert huet. Et gouf du séier decidéiert, op déi al Versioun zréckzegräifen.Well e Problem meeschtens net eleng passéiert, koum et zu deem Tëschefall de 26. Juni, wou de Fliger net méi vum System wärend ongeféier 10 Minutten konnt erfaasst ginn.Normalerweis soll d'Distanz tëscht 2 Fligeren 9 Kilometer sinn. Hei gouf et also eng Baisse vu ronn 60%. Eng méiglech Gefor fir d'Sécherheet, wann d'Pann méi laang gedauert hätt. Déi aktuell Situatioun gouf awer vun der DGAC net als "ze schlëmm" beschriwwen.Een anere System, deen am Noutfall aspréngt, soll allerdéngs ganz gutt funktionéiert an d'Warnung vum kanadesche Fliger bestätegt hunn. Direkt drop hu Fluchlotsen den "verstoppte" Fliger manuell nees iwwer den 2. Radar erëmfonnt.D'Signal vum Fliger, deen aus Spuenien koum, gouf an der Géigend vum Golfe de Gascogne verluer bis zu deem Moment, wou en an der Mëtt vum Äermelkanal war.Der Gewerkschaft no ass de System, deen an den 90er Jore gebaut gouf, ze al, fir déi enorm Zuel vu Fligeren gläichzäiteg ze verfollegen.Déi aner Gewerkschafte bezeechnen dësen Tëschefall als "seriö", erënneren awer drun, dass de Sécherheetsniveau a Frankräich "nach ni esou héich" war a bedaueren och, dass den neie System, dee virgesinn ass, nach net ganz operationell ass.Zwou Milliarden Euro gi bis 2025 an d'Erneierung vum Iwwerwaachungssystem vun der Loftnavigatioun investéiert, de Projet ass an der Hallschent ukomm, esou d'DGAC.