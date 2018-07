© afp

Eng nei, restauréiert an digitaliséiert Versioun vun der Expo ass am Gaange produzéiert ze ginn. An anere Wieder kann een de Contenu vu sengem Smartphone aus gemittlech genéissen.De Kult ëm den David Bowie, deen 2016 gestuerwen ass, ass ëmmer esou grouss an d'Fans kënne sech iwwer dës nei Geleeënheet freeën, e ganz exklusive Bléck an d'Carrière vum Artist werfen ze kënnen a seng ganz verschidde Facetten nees z'entdecken.Dës nei Versioun gëtt dem Spectateur méi eng intim Visioun a virun allem kann ee sech Zäit huelen, fir all d'Detailer vu senger Konscht z'appreciéieren.Dat Ganzt gëtt vum David Bowie Archive ënnerstëtzt, déi tëscht 300 an 400 Objeten iwwer oder vum David Bowie gesammelt huet. D'Expo gouf ganz am Ufank vum Victoria and Albert Museum (V&A) zu London entworf an huet am Fréijoer 2013 e Risesuccès an der britescher Haaptstad kannt.D'Expo gouf fir all Stad nei konzipéiert, wou se stoe bliwwen ass. Dës endgülteg Versioun vun der Expo misst also ganz vill Detailer vun den eenzele Statioune mat abannen.Am Hierscht soll een also vun dësem neie Genre "Exhibition" iwwer de ganz mysteriéise Bowie, mat Hëllef vun der virtueller Realitéit profitéiere kënnen. D'Expo soll op all Plattform vun VR dann disponibel sinn.