D'EU-Kommissioun huet Google mat enger Rekordzomm bestrooft. De Montant chiffréiert sech op 4,3 Milliarden Euro. Bréissel reprochéiert dem Internetgigant vu senger dominanter Positioun um Marché beim Handy-Betribssystem Android abuséiert ze hunn. Ënnert anerem, well en seng eegen Applikatiounen den Handyproduzenten imposéiert an domadder seng Positioun vis-à-vis vun der Konkurrenz verbessert. Weltwäit lafen enger Etüd no 85,9 Prozent vun alle Smartphone mat deem System mam grénge Roboter-Logo.2015 hat d'EU-Kommissioun d'Prozedur lancéiert. Ee Joer méi spéit huet se dunn dem amerikanesche Konzern Mëssbrauch vu senger Positioun virgehäit.E Mëttwoch de Mëtteg huet d'Margrethe Vestager, EU-Kommissärin fir Konkurrenz eng Pressekonferenz zu Bréissel ginn, fir d'Sanktiounen z'annoncéieren. Den Internetgigant misst seng illegal Praktiken stoppen, huet et do geheescht.Google huet direkt reagéiert, an erkläert an Appell géint d'Sanktioune wëllen ze goen.