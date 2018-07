© afp

Et geet ëm eng staatlech Datebank déi zu Singapur bewosst, cibléiert an op eng organiséiert Manéier attackéiert gouf, esou déi zoustänneg Gesondheet- an Informatiounsministeren an engem Communiqué.

Dës Attack ass déi gréisst Violatioun vun Donnéeën an der Geschicht vum Staat deen am Süd-Oste vun Asien läit a wou 5,8 Millioune Leit liewen.

De Gesondheetsminister Gan Kim Yong huet wärend enger Pressekonferenz bestätegt dass dem Premier seng perséinlech Donnéeën am Viséier waren. D'Hackeren hunn e puer Mol genee deen Deel vun den Dossiere geziilt.

D'Autoritéiten hunn awer bis elo refuséiert d'Identitéit vun de Piraten ze publizéieren, fir déi operationell Sécherheet ze garantéieren. De räiche Stad-Staat ass op engem ganz héijen informateschen Niveau wou déi staatlech Donnéeën alleguer digital gespäichert gëtt.

Responsabele vun der Sécherheet hate scho laang viru Cyberattacke gewarnt, déi esouwuel vu Studenten, Raiber oder politeschen Acteuren duerchgefouert kéinte ginn. 2017 haten Hackeren et fäerdegbruecht, an eng Datebank vum Verdeedegungsminister ze penetréieren a perséinlech Informatioune vu ronn 850 Mataarbechter vum Ministère ze klauen.