© esa

Déi däitsch Elektro-Formatioun aus Düsseldorf "Kraftwerk" huet zu Stuttgart e Concert gespillt a wollt d'Show mam Titel "Spacelab" ofschléissen. Op eemol war den däitschen Astronaut Alexander Gerst um Ecran ze gesinn, et war eng Live-Schaltung aus der Weltraumstatioun ISS, wou den Geophysiker zanter Juni op Missioun ass.



"Guten Abend Kraftwerk, guten Abend Stuttgart", huet den 42 Joer alen Astronaut gesot, "ech sinn eng vun de 6 Persounen, déi am Weltall ass, an der internationaler Weltraumstatioun ISS, 400 Kilometer iwwer dem Mieresspigel."



Den Alexander Gerst huet dunn d'Musek vum Titel "Spacelab" mat de Memberen vun der Band mat enger spezieller Tablett matgespillt, déi mat engem virtuellen Synthesizer fir hien extra programméiert gouf.



Zanter dem 6. Juni ass den Astronaut an der ISS op senger 2. Missioun. Bis de 6. Dezember soll en och do bleiwen an am Oktober gëtt hien den éischten Däitschen, deen de Kommando vun der Statioun iwwerhuele wäert.



Dës Aktioun "live from space" weist, dass och eng ganz seriö Missioun mol méi geckeg Säite kann hunn. Den Alexander Gerst ass op jiddwer Fall begeeschtert a kann et awer nach net sou richteg gleewen, dass et méiglech war mat der Band live ze spillen.