E Méinden huet Alphabet, d'Mammegesellschaft vu Google, seng lescht Resultater publizéiert an déi iwwertreffen all Erwaardungen.

© afp

Virun enger Woch krut Google eng Geldstrof vu 4,34 Milliarden Euro wéinst dominanter Positioun vu sengem Betribssystem fir Android-Smartphonen. Den amerikanesche Ris ass an Appell vun dëser EU-Decisioun gaangen.Wéinst dëser ganz héijer Strof huet sech d'Resultat vu Google liicht verännert. Säin Netto-Benefice ass ëm 9,3% zréckgaangen a läit elo bäi 3,2 Milliarden Dollar.Op der Bourse allerdéngs war d'Aktioun vun den Analysten op 9,54 Dollar geschat ginn, zum Schluss louch de Montant vun der Participatioun bäi iwwerraschenden 11,75 Dollar.Ënner Anerem duerch d'Publicitéit ass den Ëmsaz ëm 25,5% op 32,66 Milliarden Dollar geklommen. Och hei waren d'Erwaardunge méi niddreg, dat bei 32,19 Milliarden.D'Annonceuren, also déi Leit, déi fir Publicitéit bei Google bezuelen, sinn eleng fir e bësse méi wéi 28 Milliarden Dollar vun dësem Montant responsabel. Eng Hausse vu 24% op ee Joer gekuckt."Mir hunn et fäerdegbruecht, schonn nees eng ganz staark Trimester-Performance ze erreechen", huet sech d'Finanzdirektesch Ruth Porat an engem Communiqué gefreet. "D'Utilisateure kréien eng super Experienz duerch eis Investissementer gebueden, wat fir d'Annonceuren super Resultater versprécht an nei Business-Méiglechkeete fir Google an Alphabet duerstellt", huet si nach als Conclusioun erkläert.