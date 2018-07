© Stray_Pic / public domain

Vun der Rentrée u brauchen d'Schüler am Etablissement Rocroy-Saint-Vincent-de-Paul sech net méi ze mellen, wann de Professer am Ufank vun der Stonn den Appell mécht.



All Schüler kritt ee connectéierte Porte-clé, dee mat Bluetooth equipéiert ass an esou d'Präsenz vu sengem Besëtzer an der Schoul bestätege kann. Den offizielle Grond ass, fir déi verschidden Ekippen oder d'Eltere warnen ze kënnen, wann d'Kand net soll ukomm sinn.



An dësem kathouleschen a privaten Etablissement gi Klasse vun der Spillschoul bis d'Première ugebueden. D'Kanner mussen alleguer a permanent dëse Gadget bei sech hunn. Esou kann ee kontrolléieren, ob se tatsächlech am Klassesall, an de Sport-Raimlechkeeten, an der Bibliothéik, an der Kantin awer och wärend Ausflich oder Übunge fir d'Feieralarm ze testen, do sinn, wou si sollen.



All Schüler, dee säin Porte-clé vergësst oder verléiert, gëtt bestrooft, d'Kand oder d'Elteren mussen 10 Euro bezuelen fir all verfuerene Badge bezuelen.



Esou eng Initiativ "fir méi Sécherheet am Kader vun der Schoul a fir d'Schüler selwer" gefält awer net onbedéngt jidderengem, a scho guer net de Schüler. Eng Schülerin, déi nächst Joer op Première A kënnt, huet sech op Twitter beschwéiert an eng Petitioun géint de Projet lancéiert. No ronn 3.500 Ënnerschrëfte gouf dës awer ofgeschloss. Den Auteur huet betount, dass d'Kanner "keen Objet sinn, deen der Schoul gehéiert".



D'Schoul huet d'Reklamatiounen héieren an huet op hiren offiziellen Internetsite geäntwert. Hei erklären déi Responsabel, dass se ëmmer méi modern wëlle ginn an dass de Gadget fir ganz vill Zwecker benotzt ka ginn, wéi zum Beispill, fir Bicher auszeléinen oder säin Iessen an der Kantin ze kréien.



D'Direktioun probéiert och d'Leit ze berouegen, andeems se versprécht, dass d'Porte-cléë absolut net geféierlech sinn, d'Signal gëtt eréischt aktivéiert, wann de Professer den Appell mécht. De Recht vun der Zäit bleiwe se automatesch aus. Perséinlech Donnéeën, wéi den Numm vum Schüler, seng Adresse oder säi Stonneplang gi geschützt a kryptéiert.



De Projet gouf an Zesummenaarbecht mat "Newschool" opgebaut, eng Start-up, déi scho ganz vill Präisser fir hir Aarbecht krut. De franséischen Educatiounsministère ënnerstëtzt dës Firma, déi garantéiert, dass d'Detailer streng geschützt ginn an d'Privatsphär vun de Kanner respektéiert gëtt.