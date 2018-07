© google

Wéi bei all Software, fir Texter ze schreiwen, gëtt et hei och en automatesche Correcteur fir Schreiffeeler, ouni de Kontext richteg ze verstoen.Mat dësem neie System wëll Google och grammatesch Feeler evitéieren, andeems déi kënschtlech Intelligenz matdenkt a passend Propose virschléit. Wéi zum Beispill am Engleschen den Ënnerscheed tëscht "a" an "an". E puer komplizéiert Reegelen an Ausname meeschtert de System schonn anscheinend ouni Problem.De Programm kann am Moment exklusiv vun de Cliente benotzt ginn, déi beim Early Adopter Programm vun G Suite ageschriwwe sinn. Dës nei Manéier, Texter ze schreiwen, gëtt am Moment och nëmmen op Englesch proposéiert, et ginn nach keng konkret Informatioune fir aner Sproochen, wéi Däitsch oder Franséisch. Déi misste logescherweis no an no bäikommen, soubal alles prett ass.Zwou aner Funktiounen, déi Google dës Woch annoncéiert huet, si Smart Reply a Smart Compose bei Hangouts an Gmail. Och fir de grousse Public zougänglech, dës nei Léisunge maachen et méiglech, automatesch op Messagen ze äntweren, dat mat Hëllef vun de Gewunnechte vum Utilisateur.Bei Hangouts ginn 3 Proposen affichéiert, bei Gmail schreift de System de Rescht vum Saz automatesch fäerdeg. Esou soll ee méi séier äntwere kënnen, méi Zäit hunn a besser schaffen.Eng lescht Ännerung, déi nawell fir verschidde Firme kéint intressant sinn, ass d'Méiglechkeet, säi Serveur ze wielen, wou Donnéeë vun der Firma gespäichert ginn. Fir méi Sécherheet kann een zum Beispill froen, dass d'Dokumenter, déi geographesch Zonen net verloossen an net op der anerer Säit vun der Welt stockéiert ginn.Aner Funktioune fir seng Donnéeën ze verwalten, proposéieren eng besser Kontroll iwwer d'Sécherheet, den Accès a virun Allem d'Verschlësselung vun den Dokumenter.