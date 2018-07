© afp

Alles huet den 29. Juni mat engem Video ugefaangen, dee vun engem ganz bekannten Instagram-User publizéiert gouf. De Shoker, oder och "The Shiggy Show", weist sech an engem Clip, wou hien op den Drake-Titel an der Strooss danzt. Méi wéi 6 Millioune Leit kucke sech de Video mat den Hashtags #DoTheShiggy an #InMyFeelings un.Bis haut goufe méi wéi 100.000 Videoen op Instagram mam Vermierk #InMyFeelingsChallenge, #TheShiggyChallenge oder och nach #KikiChallenge publizéiert. Kiki ass eng Referenz zum Refrain vum Lidd.U sech goung et am alleréischte Video guer net ëm den Auto oder soss eng méi riskant Plaz fir ze danzen, an awer hu sech méi oder manner bekannt Leit inspiréiert gefillt, den Danz nieft den Auto, deen nach am Gaangen ass ze rullen, opzehuelen.Dee Moment, wéi den Drake "Kiki, do you love me?" séngt, maachen d'Fans een Häerz mat den Hänn oder d'Beweegung vun den Hänn um Steierrad, wéi wann se nach

am

How did she do the #inmyfeelings challenge with roller skates😱😱

She's so good 😍💯💯 pic.twitter.com/a5TQoHMUgt — In my feelings challenge ™ (@darnjhaymedia) July 25, 2018

You're wicked if you laugh at this #inmyfeelings challenge fail 😭😭😭 pic.twitter.com/9ybirNHew6 — In my feelings challenge ™ (@darnjhaymedia) July 21, 2018

Auto sëtze géifen. Genau dee Schratt huet se dozou motivéiert, fir dat nieft dem Auto opzehuelen.Natierlech ginn et ganz vill Manéieren, fir dat ze maachen, ze fouss, awer och mat Roller Skates ...Esou een Challenge ass awer net ouni Risiko, vu dass e meeschtens op der Strooss opgeholl gëtt. An den USA ginn et elo Campagnë vu verschiddenen Autoritéiten, déi virun allem déi Jonk cibléieren: "Don't Drake and Drive" oder #DrakeResponsibly hunn de Wee op déi verschidde Plattforme fonnt, souwéi Videoe vum Challenge, wou et komplett schifgeet. Déi meescht Clippe goufen express esou gedréint, fir op d'Risike vun esou engem Spill hinzedeiten.Et kann ee sech natierlech d'Fro stellen, ob et hei express war oder och net, et soll een ëmmer oppassen um Internet, net alles ass wierklech esou passéiert, wéi een dat heiansdo gesäit. De Succès vum Spill war esou grouss, dass all d'Generatioune matgemaach hunn.An awer soll een bäi dësem #inmyfeelingschallenge Spaass hunn, awer och am beschten ouni sech selwer (oder aner Leit) a Gefor ze bréngen. Wann d'Police vun Orlando mam gudde Beispill virgeet, mat oder ouni Auto, kann et nëmme gutt ginn.An Europa fënnt een natierlech och esou Videoen, an awer bleift d'Participatioun meeschtens limitéiert. Ass et eng Fro vun der Educatioun oder sinn d'Leit méi faul oder weise mir eis manner wéi d'Amerikaner? Vum Wieder hänkt et dëse Mount op alle Fall net of ...