Amazon huet e Freideg e Netto Benefice vun 2,53 Milliarden Dollar annoncéiert. Virun engem Joer waren et 197 Milliounen Dollar, wat eng Hausse vun 1184% duerstellt. Excellent Chifferen, déi net onbedéngt bäi de Investisseure fir Begeeschterung gesuergt hunn.Hir Erwaardunge ware bäi engem Ëmsaz vun 53,41 Milliarden Dollar, amplaz huet de Spezialist vum E-Commerce eng Hausse vun 39% bäi 52,89 Milliarden Dollar enregistréiert.Facebook huet och eigentlech gutt Zuelen annoncéiert, an awer ass de Wäert vun der Aktie op der Bourse op der Wall Street ëm 19% gefall. Dat ass ëmgerechent e Verloscht vun 119 Milliarden Dollar, een historesche Fall, wat zu New York nach ni virdrun passéiert war.Dës Woch huet de gréisste soziale Reseau vun der Welt eng Hausse vun 42% vu sengem Ëmsaz op 13,2 Milliarden Dollar annoncéiert, eng Enttäuschung, well dës Resultater wäit ënner den Erwaardunge leien. D'Previsioune fir de Recht vum Joer si wäit vu positiv an d'Zuel vun de Leit, déi d'Plattform notzen, ass och erofgaangen.E puer Elementer goufe vu Facebook geliwwert, fir dës Zuelen z'erklären. Nom Skandal vun Cambridge Analytica gouf eng ganz nei Approche vu Sécherheet a privaten Donnéeën applizéiert, déi vill Suen an Zäit kascht. Dobäi gi se zou, dass de Wuesstem vun der Publicitéit um Reseau seng Limitten erreecht hätt, all déi Plaze déi fir Pub virgesi goufen, si voll.De Wuesstem vun der Plattform misst lues a lues bremsen, a kéint vun +49% am éischten Trimester op +29% am leschten Trimester falen.Et soll een hei awer relativiséieren, esou Finanzexperten, well Facebook nach ëmmer déi eenzeg Plaz ass, wou vill Leit Sue fir Publicitéit investéieren. Facebook an Instagram sinn nach ëmmer op Plazen 1 an 2 op der Welt, zu der Grupp gehéieren och déi 2 déckste Message-Servicer Messenger an WhatsApp. D'Attraktivitéit vun de Plattformen ass nach ëmmer ganz héich fir Annonceuren.