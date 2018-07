Am Video gesäit ee Sécherheetsagente vum Musée verschidde Leit vu Biller ewechzehalen, fir hinnen dës "fuerchtbar" Visioun z'evitéieren. Wann e Visiteur op Facebook ageschriwwen ass, soll deen am Beschten ewechkucken.Dëst ass d'Reaktioun op eng weider Zensur vum Kënschtler, deen och heiansdo plakeg Modeller a senge Biller veréiwegt huet.Et géif elo duergoen, an dofir gouf sech fir de kuerzen, witzege Video entscheet fir dës heuchleresch Manéier vu Facebook ze denoncéieren, d'Wierklechkeet wëllen ze vertuschen, virun allem am Beräich vun der Konscht.Esouguer de Tourismus-Büro huet sech mat engem oppene Bréif un de Mark Zuckerberg zu Wuert gemellt: "D'Verbreede vun eisem eenzegaartege kulturelle Patrimoine ass hautdesdaags um gréisste soziale Reseau onméiglech. Eis Konscht gëtt als onanstänneg oder esouguer pornografesch bezeechent."