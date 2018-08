© AFP

Facebook huet eegenen Donnéeën no en neie Versuch opgedeckt, mat engem Netzwierk u gefälschte Profiller déi ëffentlech Meenung an den USA ze manipuléieren. Am ganze wieren 8 Facebook-Säiten, 17 Profiller a 7 Accounten op Instagram geläscht ginn.



Wéi et heescht, wieren déi Kéier d'Spuere besser verwëscht ginn, wéi bei den Aktivitéite vun der "Internet Research Agency", mat Sëtz a Russland, déi am Ëmfeld vum amerikanesche Walkampf fir d'Presidentiellen aktiv war. Et hätt een dowéinst bis ewell keng Donnéeë iwwer méiglech Hannermänner vun der Aktioun wëlle public maachen, heescht et vu Facebook. Et hätt awer verschidde Verbindungen zu der IRA kënne constatéiert ginn.