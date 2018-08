© AFP

Den amerikaneschen Internetkonzern Google wëll a China eng nei Sichmaschinn op de Marché bréngen, déi der chinesescher Zensur soll d'Aarbecht ofhuelen. Aktivisten a Mënscherechtler si schockéiert an hu vun engem schwaarzen Dag fir d'Internetfräiheet geschwat.



No de Revelatioune vum amerikaneschen Internetportal "The Intercept" hu verschidde Quelle des Pläng och géintiwwer der New York Times confirméiert. Déi zenséiert Sichmaschinn mam Numm "Dragonfly" géif Internetsäiten, déi a China gespaart sinn, a Froen no Mënscherechter, Demokratie, Relioun oder friddleche Protester aussortéieren.



Domat géif se de strikten Zensur-Virschrëfte vun der kommunistescher Regierung zu Peking entspriechen. Google ass a China gespaart, well den Internetkonzern, op d'mannst bis elo, sech net wollt selwer zenséieren. De Konzern sicht allerdéngs no engem Accès zu dem weltgréissten Internetmarché mat 730 Milliounen User.