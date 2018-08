© afp

De Wuesstem vu Facebook gëtt méi lues an dofir muss de Grupp elo Alternative fannen, fir aneschters Suen ze verdéngen. Firme wäerten elo d'Servicer vu WhatsApp bezuele mussen, fir mat hire Clientë schwätzen ze kënnen.Well um soziale Reseau praktesch all Plaz ausgenotzt gouf, fir Publicitéit ze maachen, mussen d'Experten aner Léisunge fannen. All Espace ass praktesch permanent ausgebucht an d'Méiglechkeete sinn net onendlech. No Tester, déi d'lescht Joer duerchgefouert goufen, lancéiert d'Message-App offiziell seng "Business"-Versioun.D'Messagen, déi hei echangéiert ginn, musse keng Promo sinn, wäerte kryptéiert si wéi all aner Noriichten op der Plattform an eng Firma kann och egal wéini blockéiert ginn, wa se d'Reegelen net respektéiert, esou e Communiqué um "Business"-Blog vum Grupp.Singapore Airlines, Uber a méi wéi 90 aner grouss Konzerner weltwäit hunn um Test deelgeholl. Eng Firma ka banne 24 Stonnen hire Clientë gratis äntweren. Duerno ginn d'Messagë facturéiert.Et war bis elo scho méiglech, professionell Messagen op der Plattform ze verschécken, allerdéngs op eng méi primitiv an net ugepasst Manéier. WhatsApp wëll elo d'Messagë rationaliséieren an dovunner profitéieren.WhatsApp ass net den eenzege Service, dee vu Facebook monetiséiert kéint ginn, och säin Chat-System Messenger kéint geschwënn esou vermaart ginn."Vill Suen gi mat Hëllef vun eisem System gemaach, firwat solle mir net un deem Deal deelhuelen?", esou e Responsabel vum Facebook-Grupp an engem Interview.