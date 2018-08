© afp

Nom 2. Trimester vun dësem Joer war et esouwäit, Huawei war déi 2. stäerkst Mark vu Smartphonen um Weltmarché, no Samsung a virun Apple.



De chinesesche Ris hat e Freideg matgedeelt, déi nei Nummer 1 op der Welt an Zukunft wëllen ze ginn, an dat obwuel en nach guer net um amerikaneschen Terrain präsent ass. Spéitstens 2019 soll dat dann och de Fall sinn.



"Et ass sécher, dass mir op der 2. Plaz vun de Venten op der Welt nächst Joer bleiwen", esou den Richard Yu, ee vun de Cheffen vun der chinesescher Grupp, deen och am Interview gemengt huet, dass et méiglech wier, dass si d'Nummer 1 am 4. Trimester 2019 ginn.

Déi lescht 6 Méint ware fir den "Newcomer" nawell onwahrscheinlech mat 95 Milliounen Handyen, déi verkaf goufen, eng Hausse vun 30% op e Joer gekuckt. D'Zil vun 180 Millioune Smartphone fir d'Joer 2018 misst also duerchaus gepackt an iwwerholl ginn.



Zanter 8 Joer waren Apple a Samsung un der Spëtzt vum Smartphone-Maart, et ass déi éischte Kéier, dass eng aner Firma d'Duo stéiere kënnt.



Samsung huet tëscht Abrëll a Juni ronn 71,5 Milliounen Handye verkaf, bäi Huawei sinn et der 54.2 Milliounen, esou Rechnunge vun International Data Corporation.



De chinesesche Ris huet deemno d'Amerikaner däitlech iwwerholl, Apple huet tëscht Abrëll a Juni "nëmmen" 41,3 Milliounen Unitéite verkaf.





According to the latest ranking of IDC, Canalys, SA & Counterpoint, HUAWEI becomes World's Second Largest Smartphone company in Q2 2018. Thanks to everyone's support and love,we will keep continuing innovation and bringing better products in the future.#HUAWEI pic.twitter.com/O1NJvtpKn1 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 1, 2018

De Schlëssel vun Huawei wiere Premium Produiten, déi virun allem a China oder an Europa fir e puer Honnerten Euro verkaf ginn. Do wou dem Grupp e grousse Coup gelongen ass, sinn Apparater ze proposéieren, déi méi bëlleg sinn wéi bäi der Konkurrenz um asiateschen, afrikaneschen an europäesche Marché. An Amerika bleift de chineseschen Handyproduzent weiderhin duerch politeschen Drock blockéiert. D'Firma gouf nämlech vun engem fréieren Ingenieur vun der chinesescher Arméi gegrënnt an d'Amerikaner fäerten, dass hir Präsenz um amerikanesche Kontinent eng Gefor fir déi national Sécherheet géif duerstellen. Rumeure vu engem verstoppten technesche Spioun goufe radikal vum chinesesche Grupp dementéiert.An awer bleiwen hir Efforten, fir eng Collaboratioun mat engem amerikaneschen Telekom-Partner ze fannen, bis elo ouni Succès. Déi nächst Méint gi richteg spannend um Smartphone-Maart mat den neien iPhonen, déi méi bëlleg solle ginn an d'Fro ob Huawei seng Präisser nach ëmmer esou niddreg hale wäert, oder net.