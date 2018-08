Déi 9 Astronauten déi 2019 an de Weltraum fléie wäerten © NASA/AFP

Zanter 2011 goufe russesch Rakéite benotzt, fir amerikanesch Astronauten a Richtung ISS ze schécken, mat all Kéier enger Rechnung vun 80 Milliounen Dollar fir ee Sëtz.



"Et ass wichteg fir eist Land, dass Amerika weess, dass mir erëm do sinn, dass amerikanesch Astronauten mat amerikanesche Kapsele vum amerikanesche Buedem aus fléie wäerten", esou de ganz patrioteschen Jim Bridenstin, Administrateur vun der NASA. 7 Männer an 2 Frae si fir déi verschidde Missioune virgesinn.



Et ass och déi éischte Kéier, dass privat Firme sech ëm d'Rees këmmeren, 2014 hat d'NASA Boeing a SpaceX gefrot ,fir nei Launch-Systemer ze entwéckelen, déi fir 2019 prett sollte sinn.

Eng "Dragon" Kapsel, vun der Firma SpaceX, a senger Cargo-Versioun ënnerwee a Richtung ISS de 4. Juli 2018. © NASA/AFP

SpaceX huet een Demo-Fluch ouni Passagéier am November virgesinn, am Abrëll d'nächst Joer ginn déi éischt Astronaute matgeholl.



Bei Boeing a senger Starliner-Kaspel missten 2 Pilote mat Experienz bei den Testflich matmaachen. Eng Fra wäert bei dësem Vol matmaachen, fir si ass et dann déi éischt Kéier am Weltraum. Eng fréier Pilotin vun der US-Navy begleet dës Ekipp a Richtung Stären.



E Kontrakt gouf tëscht der NASA an den 2 Firme fir 6 Missiounen ënnerschriwwen. Et fléien all Kéier maximum 4 Astronaute mat, fir all Vol a fir all Firma.