E ganz spezielle Gaart kann ee meeschtens um Daach vu verschidde Gebaier oder Haiser fannen. De Buedem gëtt just gebraucht fir Sailen opzestellen. Do fënnt ee lauter Lächer wou d'Wuerzele vun de Planzen am Däischteren hänken.



Hei gi se mat Waasser a verschidden Nährstoffer verwinnt. Den Pascal Hardy vun der Firma Agripolis erkläert, dass d'Waasser nees an de Bac fält a vun do aus nees gepompelt gëtt. En zouene Circuit dee vill manner verbraucht.



Dem Grënner vum Projet no, brauche se 10% vun der Quantitéit u Waasser, wat fir traditionell Plantatioune benotzt gëtt. Fir si ass dëse System esouguer méi pur wéi d'Biolandwirtschaft.



D'Waasser wat hei benotzt gëtt, ass ni a Kontakt mat der Loftverschmotzung oder mat de Loftpartikelen déi schiedlech sinn. D'Analysen erginn e Resultat, wat tatsächlech null Verschmotzung weist, obwuel een déi modern Anlagen matzen an enger Stad fënnt.

Déi verschidde Plantatioune sinn och alleguer manner wäit wéi 500 Meter vun do, wou se duerno verschafft ginn. Wann ee bedenkt, dass d'Produiten déi een am Supermarché kritt, aus Italien oder Spuenien kommen, ass et och eng Manéier, manner CO2 a méi lokal ze produzéieren.



Am Meeschte goufen zum Beispill esou Projeten um Daach vun Hoteller gebaut. D'Geméis gëtt direkt am Restaurant ënnendrënner verschafft. Propper an no.



An Zukunft kéint also méi vertikal wéi horizontal an der Landwirtschaft geschafft ginn.