Bei der App, déi de geheimnisvolle Numm HoPLR huet, geet et drëms Leit zesummenzebréngen, déi am nämmlechte Quartier wunnen.



An engem Interview erkläert ee User vun dëser Proximitéit-App, dass hien am Moment dacks bäi senger Nopesch bleift, während si an der Vakanz ass, fir hir Blummen ze nätzen oder fir op d'Haus opzepassen. Di 2 hu sech iwwert d'App kennegeléiert.



Hei gi Leit a Kontakt gesat, déi net wäit vunenee wunnen. Eng sozial Experienz déi anscheinend gutt ukënnt bei de Leit, déi dëse Service benotzen.



D'Säit gëtt et zanter 2014 a gëtt meeschtens a Flanderen benotzt. D'Zil vun de Grënner vum Reseau ass elo Bréissel an d'Wallonie domadder ze equipéieren. An Holland verbreet sech den Enthusiasmus vun de Leit ëmmer méi, fir sech op dës Manéier, d'Liewe méi einfach ze maachen.

Kaz fortgelaf, e klenge Problem am Haus, eng Fro, eng Party am Gaart déi eventuell e bësse méi haart kéint ginn... dat alles ass méi einfach ze verschaffen, wann ee seng Nopere gutt kennt, an iwwerhaapt kenneléiert.



Um Enn vum Summer misst déi ganz belsch Haaptstad mam Service ofgedeckt sinn. All Awunner kritt e Bréif, an deem e Code ze fannen ass. All Quartier kritt esou eng Zuel verginn, fir dass déi verschidde Leit sech op der richteger Plaz aschreiwe kënnen.



Hire Wonsch wier, dass de Smartphone eng erfollegräich Hëllef bitt d'Noperschaft méi no ze bréngen. Am normale Fall wier et vläicht ni dozou komm. Zum Schluss soll och de Kontakt tëscht Awunner an ëffentlechen Instanzen oder verschidde lokale Betriber vereinfacht ginn.