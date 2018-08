Footage of Alex Jones reacting to his facebook and youtube channel getting terminated pic.twitter.com/yyY2rMER2a — PeterNorway (@classiclib3ral) August 6, 2018

De Grënner vum Site infowars.com, ee 44 Joer alen Texaner, gouf virun Allem bekannt duerch seng Verschwierungstheorien iwwer d'Schéisserei vun Sandy Hook am Joer 2012. E puermol huet hie behaapt, dat Ganzt wier fake, wat zu e puer Prozesser gefouert huet.Domadder wier awer net genuch, de Mann surft op der Well vun der Gewalt a vum Haass, wat géint d'Reegele vu Säite wéi Facebook, YouTube oder aner Reseaue ganz kloer verstéisst.Zanter e Méindeg 6. August gouf eng Offensiv géint den Alex Jones lancéiert, fir säi Contenu vun den Plattformen ze läschen. Déi verschidde Säite ginn zanter e puer Méint scho kritiséiert, well se näischt géint Leit ënnerhuelen, déi den Opruff zum Haass, d'Desinformatioun oder d'Gewalt um Internet ënnerstëtzen.Facebook huet zum Beispill 4 Videoen, déi een direkte Link mat him hunn, ganz einfach erofgeholl. Hei wier de Contenu vun de verschidde Clippen net kompatibel mam Reglement vun der Plattform. Zanterhier huet de Mann aner Contenuen op Facebook publizéiert, woubäi de soziale Reseau seng 4 Säite komplett zougemaach huet.Dës Säite géifen "d'Gewalt verherrlechen" an "een onmënschleche Language benotzen, fir Transgender, Moslemen oder Immigranten" ze beschreiwen. Hei ginn d'Wierder, déi an deem Kontext benotzt goufen, bestrooft.YouTube huet och géint säin Opruff zum Haass agegraff. Hei gouf seng Chaîne, mat 2,4 Millioune Memberen, ganz einfach zougemaach. Schonn zum Schluss vum leschte Mount krut den Alex Jones de Verbuet, d'Plattform ze benotzen, fir live-Videoen ze diffuséieren. Am Viséier ware seng Rieden, déi den Haass géint verschidde Persounen ënnerstëtzen.D'Kanner wieren doduercher och a Gefor, esou déi Responsabel vu YouTube, déi all d'Konte gespaart hunn, déi zum Moderator affiliéiert waren.Apple huet déi meescht Podcasten erofgeholl, déi vun him opgeholl goufen. Spotify huet annoncéiert, all d'Opname vu senger Sendung "The Alex Jones Show" geläscht ze hunn.Am Géigendeel huet Twitter bekannt ginn, dass den Alex Jones oder de Site infowars.com net op dëser Plattform gespaart wieren, well se net géint d'Reglement verstéisse géifen.Den Concernéierte huet natierlech ganz radikal reagéiert, mat engem Video, dee géint déi grouss Nimm vum Internet geriicht war: "et war eng reegelrecht kollektiv Pürge déi gutt virbereet war an näischt mat de Reegelen iwwer den Opruff zum Haass ze dinn hat."Hei geet et natierlech drëms, d'Meenungsfräiheet net ze respektéieren an et wier e Komplott vun den Demokraten an Zesummenaarbecht mat CNN, déi géint déi Konservativ kämpfe wëllen, well déi sech trauen, déi eenzeg "batter Wourecht", ënner d'Leit ze bréngen. Hei ginn dann déi grouss Säite benotzt, fir eng "onfair" Zensur z'applizéieren.Rietsextrem Gruppen hunn dem Alex Jones hir Ënnerstëtzung annoncéiert, fir, wéi sou dacks, Fake News ze bekämpfen.