Am Alter vu 17 Joer hunn déi dräi jonk Ingenieuren, d'Lina, de Pit an de Shawn, an Zesummenaarbecht mat der Make It asbl, hire Roboter fir d'Meeschterschaften zu Guiyang, am Süde vu China, virbereet.D'Zil ass et e Roboter ze bauen, dee capabel ass, Waasser-Partikelen ze botzen an dobäi toxesch Substanzen ze separéieren, déi a Form vu faarwege Plastik-Bullen duergestallt sinn.Nodeems déi dräi schonn 2017 zu Washington am Asaz waren, si fir dëst Joer nach weider Modifikatioune gemaach ginn, mat deene si och zefridde waren. Et ass ëmmer nees interessant Leit ze begéinen, déi déi selwecht Iddien an och dat selwecht Hobby hunn, wat jo bësse speziell ass, esou de Pit.D'Participatioun un der Meeschterschaft fir First Luxembourg ass mat der Hëllef vu Script a vum Lycée des Arts et Métiers realiséiert ginn. D'Associatioun huet als Zil d'Fuerderung vun der Maker-Beweegung zu Lëtzebuerg.Weider Informatioune ginn et um Internet op fb.com/FIRSTLuxembourg , op makeit.lu oder per Email bei first@makeit.lu.