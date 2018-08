© Denvit / public domain

Laang ass et hier ...

Wien huet net eng Kéier dovunner gedreemt? Een eenzege Chargeur fir all Handy, all Smartphone, all Tablett, all Apparat, deen eng Batterie huet.2009 hat d'EU-Kommissioun déi 51.000 Tonnen Dreck, déi duerch Chargeuren entstinn, schaarf veruerteelt. Ze al, futti oder ganz einfach net méi kompatibel mat engem neie Smartphone. Dozou kënnt de Stress, deen d'Utilisateuren dobaussen hunn, esou vill verschidde Kabele mussen ze benotzen, fir hir verschidden Apparater opzelueden.Deemools hate 14 Produzenten eng Charta ënnerschriwwen, déi dat Ganzt sollt vereinfachen. Dorënner och Samsung, Huawei an Apple, déi versprach haten, eng standardiséiert Léisung fir spéitstens 2012 ze fannen.Micro-USB huet sech eng Zäitche laang um Maart behaapt, awer net iwwerall. Apple huet säin eegene Chargeur gehalen an dee gëtt hautdesdaags nach ëmmer benotzt. Mat der Zäit waren d'Firmen, déi d'Verspriechen ënnerschriwwen haten, ëmmer manner intresséiert an dat obwuel nees Warnunge vun den offiziellen Instanze koumen. 2014 huet d'EU-Kommissioun den Dossier nees opgegraff a versicht, eng Léisung fir 2017 ze fannen. 2018 ass nach ëmmer näischt geschitt.Am Moment, muss een tëscht USB-C, Micro-USB an Lighning fir Apple jongléieren. Eng Zäitche gouf een Adapter proposéiert, ouni grousse Succès an Interêt. Den USB Type-C ass am Gaangen, sech op verschidde Plazen ze normaliséieren, mä de Wee ass nach laang.Déi europäesch Kommissärin, déi sech ëm d'Konkurrenz këmmert, Margrethe Vestager, huet dës Woch annoncéiert, dass d'EU geschwë méi staark Mesuren an deem Dossier wäert huelen.D'Kommissioun lancéiert an den nächste Wochen eng Etüd, déi den Impakt vun de Käschten an d'Virdeeler vun de verschiddenen Optioune wäert moossen. Wéi eng Technologie gëtt geholl a wéi kann een all d'Protagonisten an deem Beräich zefriddestellen? Doropper probéieren d'Experten, geschwënn Äntwerten ze kréien.Bis dohinner musse mir mat eise villen Kabelen weider eens ginn.