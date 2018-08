Déi weltwäit éischt Weltraumsond, déi duerch d'Sonnenatmosphär soll fléien, geet elo 24 Stonne méi spéit un den Depart. Dat ass op alle Fall deen neien Timing.Kuerz virum geplangte Start e Samschdeg war e Problem mam Drock vum Helium opgedaucht. D'Rakéit mat der Sond "Parker Solar Probe" soll elo e Sonndeg ofhiewen.Déi onbemannte Sond soll bis op 6,2 Millioune Kilometer Richtung Sonn fléien an Temperature vu ronn 1.370 Grad Celsius aushalen. Si ass esou grouss wéi e Auto a soll op hirer Missioun, déi op 7 Joer ausgeluecht ass, alles an allem 24 Mol duerch d'Corona vun der Sonn fléien - esou nennen Astronomen d'Atmosphär vun der Sonn.Dobäi soll ënnert anerem eng Äntwert op d'Fro fonnt ginn, firwat an der Corona vun der Sonn Temperature vu bis zu 5,6 Millioune Grad sinn, iwwerdeems d'Uewerfläch vun der Sonn "just" 5.500 Grad waarm ass.Ausserdeem hoffen d'Fuerscher Erkenntnisser, déi hëllefen, an Zukunft Sonnestierm besser viraussoen ze kënnen.