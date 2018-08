© google

Wie kritt dann elo d'Recht, dës nei Q&A-App (Questions&Answers) op säi Smartphone ze installéieren? Déi meescht vun eis op alle Fall net. Ausser Dir gehéiert zu der "Promi-Gesellschaft" an Ären ëffentleche Profil gëtt populär genuch jugéiert. An anere Wierder, Dir suergt fir genuch Reaktiounen um Web."Cameos", den Numm vun dëser VIP-App, kann een nëmmen installéieren, wann een eng Invitatioun vu Google geschéckt kritt. Witzeg ass och, dass dës App nëmmen um AppStore ze kréien ass, wéi wann d'Promie keng Android-Smartphonë benotze géifen.Wa bis alles um Smartphone funktionéiert, kritt d'Star oder de Star all d'Froen ugewisen, déi vu Fans gestallt goufen, a kann eng Äntwert an engem Video publizéieren. Neie Contenu, fir dee Google näischt ënnerhuele muss, deen och automatesch d'Resultater vun der Sichmaschinn beräichere kënnt.U sech geet et hei nëmmen ëm eng Verlängerung vun der Funktioun "Posts on Google", mat där Promien, Institutiounen, Sportsveräiner oder Museker Updatë mat Hëllef vun Text, GIFen, Videoen oder Biller publizéiere konnten. "Cameos" konzentréiert sech op Videoen a mécht d'Aarbecht scho fir seng User vir, andeems nëmmen intressant Sujeten erausgefiltert ginn.2015 hat Facebook "Mentions" lancéiert, fir dass Promie Live-Videoe mat hire Fans deele sollten. Zanter dem leschte Mount kënne bekannt Leit och op Instagram mat hire Fans "diskutéieren". Mat der neier App probéiert Google och elo mat Hëllef vu senger imposanter Sichmaschinn eng Manéier, fir op soziale Reseauen unzekommen.