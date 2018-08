© youtube

© youtube

Op verschiddenen Expoen huet ee scho ganz vill Prototyppe gesinn, awer bis elo gouf et nach kee kommerziellen Duerchbroch fir d'Thema vum Joer 2018 an der Smartphone-Welt: den Ecran an esou och de Smartphone, deen een diebele kann.Virun e puer Deeg hat Huawei bekannt ginn, dass si gären déi éischt Firma wieren, déi esou e Modell op de Maart géife bréngen. Déi Noriicht huet dem Chef vum mobille Rayon bei Samsung guer net gefall.Et ass duerchaus déi nächst grouss Revolutioun an deem Domän, mat dozou der Méiglechkeet, d'Fläch vum Bildschierm däitlech vergréisseren ze kënnen, ouni den Handy méi grouss bauen ze mussen.Der Zeitung Nikkei no huet de chinesesche Produzent wëlles mat enger flexibeler OLED-Technologie ze schaffen. Déi kënnt vun BOE Technology, een neie Partner, deen och aus China kënnt. Hei gëtt net massiv produzéiert, eng Zuel tëscht 20.000 an 30.000 Apparater gëtt genannt, dat Ganzt gëtt eng Manéier, fir den technologesche Knowhow an déi innovativ Méiglechkeeten ze beweisen.Den DJ Koh, Chef vun der mobiller Divisioun bei Samsung huet viru Kuerzem och gesot, dass seng Firma wëlles hat, déi Éischt um Marché ze sinn. Hien huet an engem Interview och net d'Méiglechkeet verpasst, fir d'Konkurrenz ze provozéieren: "Eist Zil ass déi Innovatiounen ze bréngen, déi d'Consommateuren am Léifsten hunn, amplaz nëmmen den Éischten op der Welt ze sinn, deen eng nei Technologie bréngt. Allerdéngs, wat de Smartphone, deen een diebele kann, ugeet, wëlle mer déi éischt Plaz net verpassen. Mir wëllen héieren, dass Samsung Electronics en exzellente Produit gebaut huet, wa mir esou een Handy op de Maart bréngen".Et gëtt also vill geschwat awer bis elo huet de Public net vill konkret Propose gesinn. Wéini weisen dann déi 2 Firmen hir nei Spillsaachen? Bis elo gouf nach kee festen Datum festgeluecht. Samsung huet betount, dass deen Dag "ëmmer méi no kéim".Spezialiste no géif et souwuel fir d'Chinesen wéi och fir d'Koreaner éischter Ufank 2019 ginn. Bis dohinner kann et nach spannend ginn, wann d'Nummer 1 an der Welt vum Smartphone géint den Challenger optriede wäert.