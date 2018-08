© TheDigitalWay / public domain

© google

D'Etüd ass um Méindeg vun der AP publizéiert ginn. Si stellt fest, dass de Problem souwuel op Android wéi och op iOS opdaucht a si gouf vu Fuerscher vun der Princeton Universitéit an den USA confirméiert.Wärend dräi Deeg huet ee vun de Fuerscher d'Funktioun vun der "Geolokaliséierung" op sengem Smartphone deaktivéiert an huet awer misse feststellen, dass eng ronn 40 Plazen, wou hien higefuer oder getrëppelt ass, gespäichert goufen. An dëser Etüd ass och eraus fonnt ginn, dass och wann "d'Chronik vun de Positiounen" aus ass, d'Appe vum Google-Service d'Leit weider verfollegen, ouni dobäi hir Erlaabnis ze froen.Fir dass ee sécher ass, dass ee mat Rou gelooss gëtt, muss een nach en anere Parameter ausschalten. Dat huet eng franséisch Zeitung präziséiert. Dës Funktioun ass méi schwéier um Smartphone ze fannen, dofir ass et méi einfach op engem Computer. Wann ee säi Google-Kont ophuet, muss ee bei "personal info & privacy" den Deel "manage your activity" sichen. Bei "activity controls" kann ee seng Donnéeën iwwerpréiwen an, wann erwënscht, bestätegen oder änneren.Do kann een zum Beispill och verschidde Plaze vum Historique läschen, d'Adress vun doheem änneren oder och läschen falls een net onbedéngt wëll, dass Google dovunner Bescheed weess.Wann ee "location history" ausmécht oder pauséiert, ka Google keng nei Plaze méi bäi den Trajete bäifügen. Hei ginn awer nach aner Informatioune gesammelt, déi mat der Geolokaliséierung ze dinn hunn an déi bei "my activity" gespäichert ginn.Google huet an engem Communiqué geäntwert, dass dës Donnéeë fir Publicitéit benotzt ginn an dass d'Firma ganz kloer Informatioune liwwert, fir hir Servicer op eng ganz opgekläert Manéier benotzen ze kënnen. Jidderee kann se nees desaktivéieren oder eben nees aktivéieren.