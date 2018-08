© afp

Déi europäesch Champions League gëtt exklusiv a Latäinamerika um soziale Reseau gewisen. Den Accord gouf e Mëttwoch vun der Uefa ugekënnegt. Facebook huet d'Rechter fir 32 Matcher pro Saison kritt. All d'Matcher gi live gewisen, an de Kontrakt leeft vun 2018 bis 2021.Den Deal gëllt awer nëmmen an deene Länner, wou Spuenesch geschwat gëtt. Dat si Matcher vun der Champions League mat der Finall an dem Supercup vun der Uefa. D'Zomm, déi hei am Kader vun dësem Kontrakt bezuelt gouf, bleift bis elo onbekannt.Den Ufank vun dëser Zesummenaarbecht huet e Mëttwoch den Owend ugefaange mam Supercup vun der Uefa tëscht dem Gewënner vun der Champions League Real Madrid an dem Gewënner vun der Europa League Atlético Madrid. D'Schlussvictoire war fir den Atlético, dat no Verlängerung mat 4 zu 2.En Dënschdeg huet iwwerdeems och déi spuenesch Liga am Futtball kommunikéiert, dass och hir Responsabel en Accord mat Facebook ënnerschriwwen hunn. Hei gëtt de spuenesche Championnat live a Südasien op der virtueller Plattform gewisen. Dësen Accord mam éischte soziale Reseau op der Welt "mécht nei Dieren op, fir iwwer nei Weeër sportlech Evenementer op der ganzer Welt ze weisen", esou d'Liga an engem Communiqué.380 Matcher vun der éischter spuenescher Divisioun kënnen d'Facebook-Usere gratis an 8 Länner kucken, dat sinn Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, Nepal, Maldiven, Sri Lanka a Pakistan.Vun der Liga gouf hei och kee Montant fir dësen Accord erwäänt, allerdéngs schwätzt déi spuenesch Zeitung Marca vun 90 Milliounen Euro.