Thailand wëll an Zukunft kee Plastikoffall a keen Elektroschrott aus anere Länner méi unhuelen. Den Ëmweltminister sot an engem Interview, dass eng gutt Ëmwelt an d'Gesondheet vun de Bierger misst virun déi industriell Entwécklung gestallt ginn. Déi nei Reegelung soll bannent den nächsten zwee Joer a Kraaft trieden.An Thailand sinn an de leschte Méint enorm Quantitéiten un Elektroschrott aus der EU, den USA, souwéi Japan, Hongkong a Singapur gelant. E groussen Deel dovu koum illegal an d'Land, wéi verschidde Medie mellen. Do virdrun hat China, dee bis elo gréissten Importateur, en Importverbuet fir Elektroschrott verhaangen.Thailand selwer ass ee vun de gréisse Produzente vu Plastiksoffall. E groussen Deel dovu lant am Mier.