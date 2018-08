Et gëtt kee risege kommerzielle Succès an awer war et e groussen Challenge fir d'Studente vun der University of California.

Den Davis Andrew Choi, d'Gabriela Gomes, d'Jacklyn Tran, d'Stephanie Thai an de Joel Humes hate vir mat engem Budget vu 600 Euro eng Maschinn ze bauen, déi praktesch sollt sinn an nëmme mat 2 Motore sollt funktionéieren.



D'Resultat ass witzeg a gläichzäiteg impressionnant, och wann héchstwahrscheinlech keen an dës Technologie investéiere wäert. Et weess een awer ni.



D'Technik déi hei benotzt gouf ass déi vum "Ian Knot"-Knuet, deen deen am séierste ka gestréckt ginn. Et ass een awer nach wäit vun den "automateschen" Schongstréckel aus dem Film Back to the Future II ewech an awer hu Studenten et fäerdegbruecht, dëser deeglecher Aktioun ee futuristesche Look ze ginn.

E Robotter fir Schung ze strécken, deen net super praktesch ass